Rony se torna o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores

O Palmeiras conquistou uma vitória que parecia fácil, mas se tornou complicada no 3 a 1 sobre o Emelec-EQU, em Guayaquil. No entanto, apesar do "perrengue", ela acabou sendo história para Rony, que abriu o placar da partida e se tornou o maior artilheiro do clube na história da Copa Libertadores.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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Antes do duelo, o camisa 10 palmeirense estava empatado com Alex na artilharia com 12 gols marcados, e ultrapassou o ídolo alviverde anotando o 13º, tamanha a importância dele nas últimas duas edições da competição continental, nas quais o Verdão terminou como campeão (2020 e 2021).

Na terceira posição está um outro personagem do elenco atual, que é Raphael Veiga, com 11 gols. O meia, que também tem estrela na Libertadores, é um dos que podem ameaçar, a curto prazo, a liderança de Rony, que poderia ter aberto uma vantagem ainda maior se não tivesse perdido, pelo menos, três chances claras de balançar a rede diante do Emelec, nesta quarta-feira, fora de casa.

Um pouco mais atrás, com oito gols, estão empatados Dudu e Gustavo Scarpa, que também podem, em breve, se aproximar desse pelotão mais à frente, que ainda tem nomes como Lopes (9 gols), Tupãzinho, Borja e Willian Bigode (os três com 11 gols). Para se ter uma ideia, ídolos históricos como César Maluco, Ademir da Guia e Edmundo tem oito gols pelo Palmeiras na história do torneio.

Confira o ranking citado acima com Rony na ponta:

Rony13 gols

Alex12 gols

Tupãzinho, Borja, Raphael Veiga e Willian Bigode11 gols

Lopes9 gols

César Maluco, Ademir da Guia, Edmundo, Gustavo Scarpa e Dudu (atual)8 gols