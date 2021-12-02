Rony põe Abel como maior treinador do Palmeiras e diz que acredita em sua permanência

Em entrevista exclusiva ao NOSSO PALESTRA, Rony afirmou que acredita na permanência de Abel Ferreira no Palmeiras. O camisa 7 explicou que o assuntou não é comentado diretamente com os jogadores, mas aposta que ele fica pela relação desenvolvida com o clube.

– Acredito que, com certeza, ele fica. Por toda a história que ele conquistou e pela família que ele tem no Palmeiras. Ele ainda tem contrato. No Palmeiras, para nós, não se fala nisso. Ele até deixou uma mensagem no nosso grupo falando “tamo junto”. Aposto minhas fichas que ele fica – declarou

Após a final da Libertadores, Abel fez mistério a respeito de sua continuação no Alviverde em entrevista coletiva. Embora tenha demonstrado gratidão ao clube, disse que precisa refletir sobre a situação.Com duas Libertadores e uma Copa do Brasil em pouco mais de um ano, o português construiu uma história vitoriosa num curto espaço de tempo como técnico do Verdão. Para Rony, o técnico é o maior treinador que já passou pelo Palmeiras.

– Pra mim, sim. Algo extraordinário o que ele construiu no clube. Conquistou três títulos em um ano e meio. É um grande treinador, que estuda muito. Conhece muito o jogo, por ter sido jogador também. Sem dúvida nenhuma é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras – afirmou.Além disso, o atacante comentou sobre sua relação com Abel e ressaltou a confiança que o treinador passa aos jogadores.

– O Abel tem uma importância muito grande no meu trabalho, por me dar muita moral. Isso é parte do meu desempenho dentro de campo. Se ele me pede para jogar de zagueiro, eu jogo. É um cara que me passa muita confiança.

De folga assim como o comandante do Verdão, Rony não irá a campo nos próximos jogos do time no Brasileirão. O Maior Campeão Nacional enfrenta o Athletico-PR na segunda-feira (6) às 19h (de Brasília) na Arena da Baixada.