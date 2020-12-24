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futebol

Rony lamenta ‘falha nossa’ em empate do Palmeiras na semifinal da Copa do Brasil

Atacante reconheceu primeiro tempo abaixo, mas vê Verdão vivo para a volta em Belo Horizonte
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Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 00:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 dez 2020 às 00:13
Crédito: Cesar Greco
Após empatar em casa por 1 a 1, diante do América-MG, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o atacante Rony analisou o confronto e elogiou o time mineiro. O jogador lamentou a falha do zagueiro Emerson Santos após saída errada de bola que originou o gol do adversário.
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– Jogo difícil. América é um time organizado e não é à toa que briga pelo acesso. Sabíamos que seria difícil. Infelizmente, por falha nossa, levamos o gol no começo. Conseguimos empatar e voltamos ligados – disse Rony.Rony reconheceu que o time não foi bem no primeiro tempo, mas enalteceu a atuação da equipe na etapa final. Ele reconheceu a frustração pelo resultado em casa, porém sabe que que a disputa está aberta.
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– Tivemos um segundo tempo muito bom, mas não concluímos em gol. A gente sabe que era importante fazer o resultado aqui, mas ainda tem 90 minutos para brigar e temos totais condições de ir e vencer. Nosso time sabe o que quer na competição e buscaremos o resultado para ir para final – completou o camisa 11 palmeirense.
Palmeiras e América-MG voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (30), às 21h30, na Arena Independência. Antes disso, o Verdão recebe o Red Bull Bragantino, domingo (27) no Allianz Parque, pelo Brasileiro.

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