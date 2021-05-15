Rony entra, faz o gol e Palmeiras passa às semifinais do Paulistão ao vencer o Red Bull Bragantino

Em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2021, o Palmeiras eliminou o Red Bull Bragantino do estadual ao ganhar por 1 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid. Rony entrou na segunda etapa e fez o gol da classificação.
Estudo aponta os jogadores mais caros do mundo e tira Neymar do Top 5
O Verdão chega pelo nono ano seguido às semifinais do estadual. Dos quatro grandes paulistas, desde 2014, o Verdão é o único a alcançar a penúltima fase da competição todas as vezes nesse período.
SUSTOS INICIAIS
Com apenas um minuto de jogo, o Red Bull Bragantino causou perigo ao Palmeiras. Viña e Claudinho disputaram bola no campo de defesa palmeirense. O camisa 10 deu o toque final, a bola encobriu Weverton, mas saiu por cima do gol.
Quatro minutos depois, o Verdão teve sua primeira chance. Após boa jogada, o lateral uruguaio cruzou no meio da área. Lucas Lima travou dividiu com a zaga e a bola foi para escanteio. O atleta palmeirense pediu pênalti. O VAR revisou, mas não viu nenhuma irregularidade.
A equipe da casa controlava a posse e imprimia pressão nos defensores palmeirenses, que tentavam sem sucesso lançamentos longos ou iniciar contra-ataques.
TRAVESSÃO IMPEDE DOIS GOLAÇOS
O Palmeiras teve uma ótima oportunidade para abrir o placar em um dos pontos fortes da equipe: a bola aérea ofensiva. Em cobrança curta de escanteio, Willian deu cruzamento longo. A bola parou em Danilo. Sozinho, ele se desequilibrou e não bateu com firmeza. Ainda assim, a bola carimbou o travessão.
Desse momento em diante, a postura dos visitantes mudou, já que a equipe de Abel Ferreira adiantou suas linhas de marcação, dificultando a troca de passes dos mandantes.
Apesar disso, o Massa Bruta ficou próximo de um lindo gol. Artur cobrou escanteio aberto para a entrada da área. Claudinho acertou belo voleio de primeira, e a bola explodiu no travessão. No rebote, Ytalo cabeceou para fora.
O ritmo da partida ficou mais acelerado, no entanto, a primeira etapa terminou sem gols.
SEGUNDO TEMPO COMEÇA COM LANCE INACREDITÁVEL
Um minuto após o reinicio da partida, o Palmeiras ficou muito perto do primeiro gol. Em cobrança ensaiada de falta, Willian levantou na área. Sozinho na marca do pênalti, Renan cabeceou, e Fabricio Bruno desviou. Na sobra, dentro da pequeno área, Danilo chutou forte, mas Léo Ortiz apareceu na linha do gol e afastou o perigo.
O Verdão voltou mais ligado após o intervalo e seguiu pressionando o Red Bull Bragantino, que seguia com dificuldades em manter a posse e trocar passes.
Aos 20 minutos, Abel Ferreira mudou o ataque alviverde. Sacou Wesley e Willian e colocou Rony e Luiz Adriano, titulares da equipe. Já Maurício Barbieri tirou Ramires e Edimar e colocou em campo Ricardo Ryller e Luan Cândido.
BRILHA A ESTRELA DE RONY
A equipe da casa errava cada vez mais passes curtos, mas os visitantes pecavam no momento da conclusão das jogadas.
Quando conseguiu aproveitar os espaços. o Verdão abriu o placar. Aos 32, Gustavo Scarpa tabelou com Luiz Adriano, O camisa 10 deu lindo passe para o meia, que chutou firme. Cleiton desviou e a bola bateu no travessão. Rony aproveitou o rebote e, na pequena área, cabeceou para colocar a equipe alviverde em vantagem.
PRESSÃO FINAL
Com apenas 15 minutos restantes, o Red Bull Bragantino se lançou ao ataque, mas foi pouco efetivo e não apenas foi eliminado, como sofreu sua primeira derrota em casa no Paulistão.
FICHA TÉCNICARed Bull Bragantino 0 X 1 Palmeiras - Campeonato Paulista - Quartas de final
Data: 14 de Maio de 2021, quinta-feiraHorário: 19h30 (horário de Brasília)Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Anderson José de Moraes CoelhoVAR: Marcio Henrique de Gois, Fabricio Porfirio de Moura e Philippe Lombard
GOLS: Rony (32 ’2ºT) (0-1)Cartões amarelos: Lucas Evangelista, Maurício Barbieri, Ligger (RBG); Matías Viña, Abel Ferreira (PAL)Cartão vermelho: -
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Cleiton; Fabricio Bruno, Léo Ortiz e Ligger; Aderlan; Ramires (Ricardo Ryller, 23/2ºT), Lucas Evangelista (Helinho, 37/2ºT) e Edmar (Luan Cândido, 23/2ºT); Artur, Ytalo (Gabriel Novaes, 30/2ºT) e Claudinho
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)Weverton; Mayke, Gustavo Gómez e Renan; Lucas Lima (Marcos Rocha, 35/2ºT) (Luan, 45/2ºT), Danilo, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa e Matías Viña (Victor Luís, 35/2ºT); Wesley (Rony, 20/2ºT) e Willian (Luiz Adriano, 20/2ºT)