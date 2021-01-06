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futebol

Rony enaltece 'estudo e estratégia' do Palmeiras na goleada sobre o River

Atacante fez o gol que abriu o caminho para a vitória sobre o River Plate e elogiou o técnico...

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 01:14

LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 01:14
Crédito: MARCOS BRINDICCI / POOL / AFP
Eleito o melhor em campo pela Conmebol, Rony foi peça fundamental na goleada do Palmeiras sobre o River Plate por 3 a 0, na Argentina. O atacante marcou o gol que abriu o placar na goleada pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.
Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década
O camisa 11 disse que a semana livre foi importante para conhecer os pontos fortes do time argentino e elogiou o desempenho dos companheiros:
- Foi um jogo difícil. Todos sabíamos que é difícil jogar aqui, a qualidade do River. Tivemos uma semana para estudar e graças a Deus a estratégia do professor Abel deu certo. Estão todos de parabéns pelo grande jogo, mas tem mais um jogo - afirmou o atleta.
>> Veja o chaveamento completo da LibertadoresApesar da vitória, o atacante ressaltou que o confronto ainda não está decidido e fez alerta para o jogo de volta diante da equipe argentina:
- Todo mundo focar, sabemos da qualidade do River e temos de entrar ligados novamente. Estão todos conscientes, ligados. Eu sempre falo que todos sabem o que querem na temporada e estão concentrados para fazer uma grande partida novamente. A gente sabe da qualidade do jogo do River, temos de entrar mais ligados ainda para fazer um grande jogo e sairmos classificados para a final, que é o mais importante - completou.
Para o jogo decisivo, na próxima terça-feira (12) no Allianz Parque, o Palmeiras não terá o volante Patrick de Paula, suspenso pelo terceiro amarelo. Por outro lado, o River Plate não contará com o meia Carrascal, que foi expulso no segundo tempo por agressão em Gabriel Menino.

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