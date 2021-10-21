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Rony é líder no ranking geral de impedimentos do Brasileirão e na Libertadores

Criticado por parte da torcida, o atacante tem chamado atenção pelo número de vezes que tem sido flagrado em posição irregular...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 18:00

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 18:00

Crédito: Cesar Greco
Destaque negativo na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (20), na Arena Castelão, o atacante Rony ficou marcado pelo alto índice de impedimentos ao longo da partida, sendo uma delas no lance do gol anulado de Luiz Adriano.
Vingaram ou não? Lembre os jogadores que ganharam o prêmio Golden Boy desde 2003
Criticado por parte da torcida alviverde nas últimas atuações, o camisa 7 lidera o ranking geral de impedimentos tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores em 2021. Somando as duas competições, o jogador esteve à frente do último homem 33 vezes em 27 jogos.
Só no Brasileirão, Rony ficou impedido em 19 oportunidades nos 18 duelos que disputou, tendo a média de mais de um impedimento por partida. Para efeitos de comparação, todos os jogadores do Red Bull Bragantino, somados, ficaram impedidos apenas 23 vezes, assim como os do Grêmio no Brasileirão.
Veja a tabela completa do BrasileirãoPela Libertadores, o atacante também está no topo da lista da marca negativa, com 14 impedimentos em nove jogos. Os dados são do Footstats e do Infogol.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na última edição da competição nacional, Rony entrou em campo em 23 partidas e ficou impedido 16 vezes - média de 0,7 por partida. Pelo torneio continental, foram 15 vezes que a arbitragem apontou irregularidade do jogador nos nove jogos que esteve em campo.

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