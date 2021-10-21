Rony é líder no ranking geral de impedimentos do Brasileirão e na Libertadores

Crédito: Cesar Greco

Destaque negativo na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (20), na Arena Castelão, o atacante Rony ficou marcado pelo alto índice de impedimentos ao longo da partida, sendo uma delas no lance do gol anulado de Luiz Adriano.

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Criticado por parte da torcida alviverde nas últimas atuações, o camisa 7 lidera o ranking geral de impedimentos tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores em 2021. Somando as duas competições, o jogador esteve à frente do último homem 33 vezes em 27 jogos.

Só no Brasileirão, Rony ficou impedido em 19 oportunidades nos 18 duelos que disputou, tendo a média de mais de um impedimento por partida. Para efeitos de comparação, todos os jogadores do Red Bull Bragantino, somados, ficaram impedidos apenas 23 vezes, assim como os do Grêmio no Brasileirão.

Veja a tabela completa do BrasileirãoPela Libertadores, o atacante também está no topo da lista da marca negativa, com 14 impedimentos em nove jogos. Os dados são do Footstats e do Infogol.

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