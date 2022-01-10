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Rony e Jorge testam positivo, e Palmeiras chega a dez casos de Covid-19 no elenco

Atacante e lateral-esquerdo tiveram resultado positivo para coronavírus e foram imediatamente isolados. Ambos nem treinaram com o grupo na manhã desta segunda...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 15:47

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:47

O surto de Covid-19 no elenco do Palmeiras aumenta quase que diariamente. Desta vez mais dois jogadores tiveram resultado positivo para a doença: Rony e Jorge, que foram isolados imediatamente e estão em quarentena. Ao todo, o clube chegou a dez casos desde a reapresentação para a temporada 2022. A informação foi dada primeiramente pela ESPN e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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Em todos esses dias o departamento médico do Verdão tem submetido todo o elenco a exames de Covid-19 e nos resultados que chegaram nesta segunda-feira pela manhã, Rony e Jorge "positivaram". Assintomáticos, ambos os atletas foram colocados em quarentena de, pelo menos, dez dias e nem chegaram a treinar com o restante dos companheiros na Academia de Futebol.
Ao todo, o Palmeiras já tem dez casos de Covid-19 desde a reapresentação: Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro, Gabriel Menino, Deyverson, Matheus Fernandes, Rony e Jorge.
O Alviverde tem estreia marcada no Campeonato Paulista para o dia 23 de janeiro, às 16h, contra o Grêmio Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, em confronto adiantado da 5ª rodada do estadual. No dia 8 de fevereiro, o time faz a semifinal do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi, contra o Monterrey, do México, ou contra o Al Ahly, do Egito.
Crédito: RonyeJorgesãoonovosdiagnosticadoscomCovidnoelencoalviverde(Foto:Montagem/CesarGreco/Palmeiras

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