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futebol

Rony desfalca o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores

Principal jogador do Verdão na última edição da Liberta, o camisa 7 segue se recuperando de uma lesão no adutor da coxa esquerda...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 10:30
Crédito: Andre Penner / POOL / AFP
Rony está fora das oitavas de final da Libertadores da América. Ainda que o Palmeiras não confirme o tempo de recuperação, o NOSSO PALESTRA apurou que, por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda, o atacante vai desfalcar o Alviverde por mais duas semanas.A contusão foi constatada após a partida contra o Grêmio, válida pela 10ª rodada do Brasileirão. Rony foi substituído no segundo tempo da vitória por 2 a 0 e já no jogo seguinte, diante do Santos, apareceu na lista de desfalques.
Diante disso, o camisa 7 sequer vai viajar para a Argentina, onde o Verdão enfrenta a Universidad Católica, nesta quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília). O duelo de volta está previsto para a próxima quarta (21), no Allianz Parque. Ambas as partidas serão transmitidas com exclusividade pela Conmebol TV.Além dos dois confrontos pela Liberta, Rony também vai desfalcar o Palmeiras no Brasileirão. O atacante não estará à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Atlético-GO e Fluminense, jogos válidos pela 12ª e 13ª rodadas do campeonato nacional, respectivamente.
Enquanto o português terá que lidar com o desfalque do principal jogador do Verdão na última edição da Libertadores, o treinador, por outro lado, terá um reforço importante para enfrentar a Católica. Weverton, que estava defendendo a Seleção Brasileira na Copa América, voltou a treinar na Academia de Futebol e está apto para o jogo.

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