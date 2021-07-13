Rony desfalca o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores

Crédito: Andre Penner / POOL / AFP

Rony está fora das oitavas de final da Libertadores da América. Ainda que o Palmeiras não confirme o tempo de recuperação, o NOSSO PALESTRA apurou que, por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda, o atacante vai desfalcar o Alviverde por mais duas semanas.A contusão foi constatada após a partida contra o Grêmio, válida pela 10ª rodada do Brasileirão. Rony foi substituído no segundo tempo da vitória por 2 a 0 e já no jogo seguinte, diante do Santos, apareceu na lista de desfalques.

Diante disso, o camisa 7 sequer vai viajar para a Argentina, onde o Verdão enfrenta a Universidad Católica, nesta quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília). O duelo de volta está previsto para a próxima quarta (21), no Allianz Parque. Ambas as partidas serão transmitidas com exclusividade pela Conmebol TV.Além dos dois confrontos pela Liberta, Rony também vai desfalcar o Palmeiras no Brasileirão. O atacante não estará à disposição de Abel Ferreira para enfrentar o Atlético-GO e Fluminense, jogos válidos pela 12ª e 13ª rodadas do campeonato nacional, respectivamente.