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futebol

Rony coleciona boas estatísticas em competições continentais pelo Palmeiras

Atacante tem média superior a uma participação em gol por partida, somando Libertadores e Recopa Sul-Americana...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 08:19

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 08:19
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras derrotou o Independiente del Valle por 5 a 0, na noite desta terça-feira (27), no Allianz Parque. No confronto válido pela segunda rodada da Libertadores, a vitória isolou o time de Abel Ferreira na primeira colocação do grupo A, com seis pontos.
Autor de dois tentos na goleada, Rony ostenta excelentes estatísticas com a camisa do Verdão em competições continentais. Ao todo, contando Libertadores e Recopa Sul-Americana, o atacante soma oito gols e nove assistenciais, em 15 partidas.
Além da média superior a uma participação em gol por jogo, o atacante também conta com cinco prêmios de melhor da partida, sendo três deles em 2020 e dois em 2021. O último foi nesta terça, diante da equipe equatoriana.Levando em consideração apenas confrontos válidos pela Libertadores, os números surpreendem ainda mais. Participando diretamente de gols em 12 das 14 partidas disputadas, o atacante precisa de aproximadamente 60 minutos para se envolver diretamente em gols.
Segundo números extraídos do aplicativo SofaScore, são 23 passes para finalização, cinco grandes chances criadas e índice de 60% de pontaria em finalizações. Por último, mas não menos importante, Rony precisa de apenas três chutes para ir à rede.
O Palmeiras volta a campo já nesta quinta-feira (29), às 21 horas (horário de Brasília), contra a Inter de Limeira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2021.

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