Rony coleciona boas estatísticas em competições continentais pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras derrotou o Independiente del Valle por 5 a 0, na noite desta terça-feira (27), no Allianz Parque. No confronto válido pela segunda rodada da Libertadores, a vitória isolou o time de Abel Ferreira na primeira colocação do grupo A, com seis pontos.

Autor de dois tentos na goleada, Rony ostenta excelentes estatísticas com a camisa do Verdão em competições continentais. Ao todo, contando Libertadores e Recopa Sul-Americana, o atacante soma oito gols e nove assistenciais, em 15 partidas.

Além da média superior a uma participação em gol por jogo, o atacante também conta com cinco prêmios de melhor da partida, sendo três deles em 2020 e dois em 2021. O último foi nesta terça, diante da equipe equatoriana.Levando em consideração apenas confrontos válidos pela Libertadores, os números surpreendem ainda mais. Participando diretamente de gols em 12 das 14 partidas disputadas, o atacante precisa de aproximadamente 60 minutos para se envolver diretamente em gols.

Segundo números extraídos do aplicativo SofaScore, são 23 passes para finalização, cinco grandes chances criadas e índice de 60% de pontaria em finalizações. Por último, mas não menos importante, Rony precisa de apenas três chutes para ir à rede.