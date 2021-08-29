Rony celebra fim de jejum, destaca vitória do Palmeiras e diz que vai secar o Atlético-MG

Crédito: Andre Penner/POOL/AFP

Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o Athetico-PR por 2 a 1, na noite deste sábado (28), Rony saiu do banco para quebrar o jejum do Verdão de quatro jogos sem vencer no Brasileiro e, de quebra, encerrar o jejum de três meses sem ir à rede. Em entrevista concedida à beira do gramado, Rony enalteceu os três pontos conquistados no Allianz Parque. - Voltar a fazer gol é uma felicidade imensa. Infelizmente, em cima do clube que estava. Tenho respeito muito grande pelo clube e pela torcida. Feliz pelo gol e triste por ser contra seu ex-clube. Muito mais feliz pela vitória - falou.

Rony, que vive uma temporada inconstante, falou sobre a lesão que o afastou dos gramados. O jogador disse que recebeu apoio da família pelo momento difícil e afirmou estar sempre à disposição para ajudar o Verdão.- Agradecer a Deus por essa oportunidade de voltar a fazer gol. Muito feliz. Felicidade imensa. Só Deus e minha família sabem o que eu passei nos últimos meses. Lesão extremamente difícil, muitas dores. Mas quando queremos algo na vida, temos que perseverar até o fim - completou.

Por fim, ao ser questionado sobre o jogo do Atlético-MG, que entra em campo neste domingo, o camisa 7 brincou que vai secar o líder do Brasileirão.

- Eu não costumo assistir jogo assim pra torcer pela derrota do adversário, mas você falando assim. A gente torce contra sim (risos). A gente sabe que qualquer vacilo deles e voltamos na para a liderança. Estamos na cola - encerrou.