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futebol

Rony admite queda de rendimento do Palmeiras: 'Só com trabalho e foco vamos melhorar'

Camisa 7 também valorizou o ponto conquistado fora de casa diante do Bahia...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 00:43

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 00:43

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Bahia nesta terça-feira (12), fora de casa, pelo Brasileirão. Ainda no gramado, o atacante Rony concedeu entrevista e admitiu a queda de rendimento da equipe nos últimos jogos. O camisa 7, no entanto, enalteceu o ponto conquistado e a atuação do goleiro adversário.ATUAÇÕES: Jailson brilha e garante o empate do Palmeiras contra o Bahia; Wesley entra e é expulso
- Difícil, muito difícil. Sabemos da dificuldade que iríamos encontrar, o Bahia é muito qualificado, tem um grupo muito forte. A gente tentou impor nosso ritmo de jogo, tivemos um grande primeiro tempo, com chances de matar o jogo. O goleiro deles fez grandes defesas. No segundo tempo caímos um pouco, tivemos a infelicidade de um jogador expulso, do Gabriel Menino se machucando... - disse.
Questionado sobre a má fase, chegando a cinco jogos sem vencer no Brasileirão e ocupando a lanterna do returno, Rony cobrou reação imediata do time.- Só o trabalho e a força que o grupo tem vão fazer a gente cumprir nossos objetivos. Só com trabalho e foco vamos cumprir nossos objetivos e melhorar – concluiu.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o empate, o Palmeiras chegou aos 40 pontos e perdeu a terceira posição na tabela para o Red Bull Bragantino. O próximo compromisso é no domingo (17), às 16h, no Allianz Parque, diante do Internacional, pela 26ª rodada do campeonato nacional.

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