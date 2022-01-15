Roni sente dores na coxa e não treina com bola no Corinthians

Além do atacante Jô, que fez trabalhos físicos no seu segundo dia de treinamentos após a recuperação da Covid-19, o Corinthians teve outra baixa nos trabalhos deste sábado (15), pela manhã, no CT Joaquim Grava, o meia Roni, com dores musculares na região posterior da coxa direita. Por conta do incomodo, a opção do clube foi manter o atleta em tratamento com a equipe de fisioterapia.

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No ano passado, Roni ficou cerca de dois meses afastado por conta de uma lesão no joelho. Durante o período, viu a estreia de reforços na mesma posição que atua, como Giuliano e Renato Augusto, e quando ficou novamente disponível se tornou apenas uma peça no banco de reservas de Sylvinho.

Para 2022, o intuito do camisa 29 é, mesmo com a concorrência ainda mais forte, com a chegada de Paulinho, não cair no ostracisimo e fazer valer o prestígio que já teve com o treinador corintiano.