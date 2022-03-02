Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Roni sente a coxa, desfalca o Corinthians em treinamento e vira dúvida para Majestoso
futebol

Roni sente a coxa, desfalca o Corinthians em treinamento e vira dúvida para Majestoso

Meia voltou a ter problemas na mesma região que o deixou afastado das atividades com bola durante 13 dias durante a pré-temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2022 às 20:15

Publicado em 02 de Março de 2022 às 20:15

O Corinthians teve a baixa do meia Roni no treinamento desta quarta-feira (2), no CT Joaquim Grava. O meio-campista teve um desconforto no músculo posterior da coxa direita e foi ausência na preparação corintiana para o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, neste sábado (5), às 16h, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Não é a primeira vez na temporada que o camisa 29 tem problemas na mesma região. Ainda na pré-temporada, o jogador ficou fora das atividades com bola durante 13 dias, ficando, inclusive, fora da lista de relacionados para estreia do Timão no Paulista, contra a Ferroviária, justamente por conta de dores na coxa direita.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Timão
Para cuidar do problema físico, a prata da casa corintiana permanceu na parte interna do CT Joaquim Grava nesta quarta-feira (2) fazendo um trabalho de recuperação com a equipe de fisioterapia. Não há previsão de quanto tempo o jogador fiscará afastado das atividades de campo.
Roni tem três jogos disputados nesta temporada, sendo apenas um como títular, contra o Botafogo-SP. No último compromisso do Corinthians, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pelo Paulistão, o jogador entrou em campo faltando seis minutos para o fim da partida.
No total, Roni tem 46 jogos pelo Timão, 29 como titular, e quatro gols marcados.
Crédito: RoninãoestánotimetitularbasedoCorinthiansnestatemporada(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados