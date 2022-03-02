Roni sente a coxa, desfalca o Corinthians em treinamento e vira dúvida para Majestoso

O Corinthians teve a baixa do meia Roni no treinamento desta quarta-feira (2), no CT Joaquim Grava. O meio-campista teve um desconforto no músculo posterior da coxa direita e foi ausência na preparação corintiana para o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, neste sábado (5), às 16h, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Não é a primeira vez na temporada que o camisa 29 tem problemas na mesma região. Ainda na pré-temporada, o jogador ficou fora das atividades com bola durante 13 dias, ficando, inclusive, fora da lista de relacionados para estreia do Timão no Paulista, contra a Ferroviária, justamente por conta de dores na coxa direita.

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Para cuidar do problema físico, a prata da casa corintiana permanceu na parte interna do CT Joaquim Grava nesta quarta-feira (2) fazendo um trabalho de recuperação com a equipe de fisioterapia. Não há previsão de quanto tempo o jogador fiscará afastado das atividades de campo.

Roni tem três jogos disputados nesta temporada, sendo apenas um como títular, contra o Botafogo-SP. No último compromisso do Corinthians, na vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pelo Paulistão, o jogador entrou em campo faltando seis minutos para o fim da partida.

No total, Roni tem 46 jogos pelo Timão, 29 como titular, e quatro gols marcados.