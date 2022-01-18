Roni segue fora dos trabalhos com bola e pode ser ausência do Corinthians para a estreia no Paulista

O meia Roni preocupa para a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, no próxima terça-feira (25), ás 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena. Há uma semana da partida, o atleta segue fora dos treinos com bola, pois trata dores no músculo posterior da coxa direita. O meia tem sentido a região desde o último sábado (15) e desde então tem feito tratamento com a equipe de fisioterapia.

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O jogador já perdeu o jogo-treino contra a Inter de Limeira, no último domingo (16) e a tendência é que perca também o diante do Audax, nesta quarta-feira (19), o que dificultará a presença dele na primeira partida oficial do Timão na temporada.

De toda forma, a ausência do camisa 29 não será de muito prejuízo para o Corinthians, já que Roni não é titular absoluto na posição, e ainda concorre por um espaço no banco de reservas, principalmente após a chegada de reforços no segundo semestre do ano passado, como Giuliano e Renato Augusto, potencializado no início deste ano com a chegada de Paulinho para o mesmo setor.

Cria da base corintiana, o meia tem 46 jogos e quatro gols com a camisa alvinegra. Na última temporada foram 34 partidas, três tentos anotados e uma assistência.