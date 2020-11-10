Roni retorna e Corinthians faz treino tático para enfrentar o Atlético-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians deu sequência na preparação para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No CT Joaquim Grava, o Timão fez o segundo treino de olho na partida diante do Atlético-MG, que acontecerá no próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada da competição nacional. A novidade foi a volta de Roni aos trabalhos.O preparador físico Flávio de Oliveira comandou a primeira parte com o aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli). Depois, o elenco foi ao Campo 3 (Roberto Rivellino) para o trabalho com o técnico Vagner Mancini.

A atividade do dia começou com um trabalho técnico em espaços reduzidos em que o objetivo das equipes (com quatro jogadores cada e três coringas) era trocar dez passes consecutivos e inverter o jogo para um atacante finalizar no gol. Na sequência, Mancini preparou um treinamento tático em campo aberto.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Sendo assim, as informações são fornecidas pelo clube.

O meio-campista Roni foi a novidade do dia. Recuperado de dores no joelho direito, o camisa 29 treinou com o elenco e está à disposição da comissão técnica. Outro meia revelado pelo Terrão, Gabriel Pereira, com lesão muscular na coxa direita, iniciou a transição com a equipe de preparação física.

Jô que voltou a treinar com o grupo na última segunda-feira, participou novamente das atividades, assim como os recém-chegados Jemerson e Jonathan Cafú, que trabalham para ter condições de jogo já no próximo sábado. Ambos já estão no BID e dependem do estado físico para serem relacionados. Boselli, com lombalgia, foi ausência mais uma vez.

Fábio Santos, Otero e Cazares estão impedidos por contrato de enfrentar o Galo, no entanto, o venezuelano, que está com sua seleção, e o equatoriano, que está lesionado, estariam fora do confronto de qualquer maneira. Outro desfalque certo é Xavier, que levou o terceiro amarelo contra o Atlético-GO.