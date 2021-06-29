Roni joga todas com Sylvinho e vira peça importante no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Toda mudança de técnico provoca mudanças no ambiente do clube e por muitas vezes dá aquela chacoalhada que o elenco precisa para voltar aos eixos ou mesmo trazer novas esperanças para alguns jogadores. Foi o que aconteceu com Roni, que passou a ser peça importante no esquema de Sylvinho e tem recebido mais oportunidades do que na gestão do antigo treinador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Desde que chegou ao Timão, Sylvinho dirigiu o time em nove partidas, somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Dos 24 jogadores utilizados nesse período de quase um mês, apenas três atuaram em todos os jogos: os intocáveis e ídolos Cássio e Gil, que foram titulares em 100% desses duelos, e o jovem Roni, que intercalou entre a reserva e a titularidade da equipe.

O meio-campista, presente nos nove jogos, foi titular em seis e saiu do banco em três, incluindo nas últimas partidas, diante do Sport e do Fluminense, quando acabou "perdendo" a vaga para Vitinho, por conta de uma proposta diferente do treinador, que buscou um time com características mais ofensiva. O que não diminui em nada a importância de Roni, que entrou nas duas.Em algumas entrevistas coletivas depois dos jogos, Sylvinho destacou o papel do volante na construção de seu esquema para o time, principalmente na sustentação do meio-campo, dando condições para Cantillo armar o jogo com liberdade. Além disso, foi um jogador que "pisou' na área adversária, chegou a marcar um gol (Bragantino) e ajudou muito na pressão na saída de bola.

Com o treinador anterior, Vagner Mancini, a frequência foi bem diferente, tanto por opção, quanto pelas lesões que teve pelo caminho, além do afastamento por conta da Covid-19. Dos 45 jogos sob o comando do ex-técnico, Roni atuou em apenas 13 deles, sendo oito como titular e cinco como reserva, ou seja, esteve em campo em somente 28,9% das partidas com Mancini.

Vale lembrar que a promoção de Roni ao elenco principal se deu por meio de Tiago Nunes, logo depois da parada por conta da pandemia em meados do ano passado. No entanto, quem o lançou como titular e promoveu sua estreia foi Dyego Coelho, que trabalhou de forma interina após a demissão de Tiago e antes da chegada de Mancini. Foi quando ele marcou seu primeiro gol.