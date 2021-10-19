Roni inicia transição, e Corinthians se reapresenta após derrota em clássico

Crédito: Olavo Guerra/Ag. Corinthians

Na tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após a derrota no clássico diante do São Paulo e deu início à preparação para o duelo diante do Internacional, que acontecerá no próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade do dia foi Roni, que deu mais um passo em sua recuperação para voltar a jogar.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no duelo no Morumbi permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao Campo 1, onde participaram do aquecimento.

Em seguida, no Campo 2, o técnico Sylvinho separou o elenco disponível em três equipes e organizou um treinamento coletivo em campo reduzido. Enquanto dois times se enfrentavam, o outro fazia um trabalho de passes com o preparador físico Flávio de Oliveira.Já os goleiros se revezaram na atividade com o restante do grupo e em treino específico com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.

O meio-campista Roni, em recuperação de um entorse ligamentar no joelho direito, iniciou o processo de transição com a equipe de preparação física. Nesta terça, fez exercícios de potência e tração, além de atividades com bola sob a supervisão dos preparadores Fabrício Pimenta e Leandro da Silva.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.