Roni comenta vitória do Corinthians contra o Athletico e exalta evolução coletiva: 'O time encaixou melhor'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após a vitória por 1 a 0 diante do Athletico Paranaense, neste domingo (22), o autor do gol do Corinthians, Roni, falou sobre o jogo. O meio campista do Timão comentou sobre o bom momento da equipe e explicou como o time saiu de Curitiba com a importante vitória.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Questionado sobre a boa partida da equipe alvinegra, o camisa 29 do Corinthians afirmou que o mérito da vitória é coletivo e exaltou o encaixa do trabalho de Sylvinho, que passa a dar resultados importantes.

- Acredito muito que é um pouco de cada um, o trabalho coletivo que vem fazendo efeito. Nosso coletivo está dando certo, o time encaixou melhor. Sofremos um pouquinho no jogo, mas é normal, soubemos sofrer e saímos com a vitória. Importante é sair com os três pontos - comentou Roni após a partida contra o Furacão.

Com a vitória, o Corinthians alcançou a sexta posição na tabela do Brasileirão, entrando na zona de classificação para as fases preliminares da Libertadores, embora ainda aguarde outros resultados da rodada para confirmar sua entrada no G6.O próximo jogo do Corinthians também será fora de casa e também será no Sul. O time enfrenta o Grêmio, no próximo sábado (28), às 21h, na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.