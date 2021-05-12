Roni celebra classificação do Corinthians para a semifinal do Paulistão: 'Vamos trabalhar por mais'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na última terça-feira, o Corinthians goleou a Inter de Limeira por 4 a 1 na Neo Química Arena e garantiu sua classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Foi a segunda vitória seguida em meio a maratona atual de jogos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Acionado na segunda etapa for Vagner Mancini, o volante Roni teve boa atuação e celebrou a classificação alvinegra para a próxima fase.

- Fizemos um grande jogo e estamos felizes por conquistar um dos nossos objetivos. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas trabalhamos muito e graças a Deus conquistamos um grande resultado dentro de casa - disse o jovem.Revelado na base corintiana, Roni acredita que o time de Vagner Mancini pode chegar ainda mais longe na competição. Segundo o meio-campista, a mescla entre experiência e juventude pode ser um trunfo para o time.

- Temos um grande elenco e não chegamos até aqui por acaso. Temos ótimos jogadores que são experientes e diversos garotos que também tem muita qualidade. Queremos manter esse ritmo e vamos trabalhar por mais - concluiu.