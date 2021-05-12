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Roni celebra classificação do Corinthians para a semifinal do Paulistão: 'Vamos trabalhar por mais'

Volante entrou no segundo tempo da partida contra a Inter de Limeira e foi relacionado para a viagem para o Uruguai, onde o Timão enfrenta o Peñarol, pela Sul-Americana...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 13:54

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 13:54
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na última terça-feira, o Corinthians goleou a Inter de Limeira por 4 a 1 na Neo Química Arena e garantiu sua classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Foi a segunda vitória seguida em meio a maratona atual de jogos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Fagner 400 jogos! Veja jogadores que mais vestiram a camisa do Corinthians
Acionado na segunda etapa for Vagner Mancini, o volante Roni teve boa atuação e celebrou a classificação alvinegra para a próxima fase.
- Fizemos um grande jogo e estamos felizes por conquistar um dos nossos objetivos. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas trabalhamos muito e graças a Deus conquistamos um grande resultado dentro de casa - disse o jovem.Revelado na base corintiana, Roni acredita que o time de Vagner Mancini pode chegar ainda mais longe na competição. Segundo o meio-campista, a mescla entre experiência e juventude pode ser um trunfo para o time.
- Temos um grande elenco e não chegamos até aqui por acaso. Temos ótimos jogadores que são experientes e diversos garotos que também tem muita qualidade. Queremos manter esse ritmo e vamos trabalhar por mais - concluiu.
Roni está entre os relacionados para a viagem para o Uruguai, onde o Corinthians enfrenta o Peñarol, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O volante está no provável time titular de Mancini para a "decisão" desta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Campéon del Siglo.

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