Ronei comemora muito seu primeiro gol como profissional

Crédito: Jogador de 23 anos acumula 11 jogos na atual temporada (Márcio Cunha/ACF

Se para atletas, funcionários e torcedores da Chapecoense como um todo o resultado obtido na partida de ida da semifinal do Catarinense contra o Marcílio Dias foi digno de muita comemoração, o sabor da vibração para o meio-campista Ronei foi ainda mais doce.>As dez primeiras rodadas da equipe no retorno à elite do BrasileirãoIsso porque, depois de 44 partidas como profissional disputadas no clube em que fez sua formação nas categorias de base, ele marcou seu primeiro tento após ter ascendido a equipe principal. Algo que, em palavras ditas ao site oficial do clube, ficou bastante explícito o caráter especial.

Apesar de muito feliz pelo tento que ajudou a ampliar a vantagem da Chape, Ronei não deixou de pontuar que ele e seus companheiros não podem dar o duelo por vencido antes do embate decisivo marcado para às 15h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira (19) na Arena Condá.

- Vinha buscando esse gol faz muito tempo, ano passado tive várias oportunidades, acabou batendo na trave e tirando em cima da linha. Graças a Deus veio em um momento muito bom, para o grupo também, um gol importante, mas sabemos que vamos ter mais um jogo quarta-feira - afirmou.