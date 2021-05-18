Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ronei comemora muito seu primeiro gol como profissional

Na goleada contra o Marcílio Dias por 4 a 1, o meio-campista da Chapecoense marcou o terceiro tento...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 11:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 11:11
Crédito: Jogador de 23 anos acumula 11 jogos na atual temporada (Márcio Cunha/ACF
Se para atletas, funcionários e torcedores da Chapecoense como um todo o resultado obtido na partida de ida da semifinal do Catarinense contra o Marcílio Dias foi digno de muita comemoração, o sabor da vibração para o meio-campista Ronei foi ainda mais doce.>As dez primeiras rodadas da equipe no retorno à elite do BrasileirãoIsso porque, depois de 44 partidas como profissional disputadas no clube em que fez sua formação nas categorias de base, ele marcou seu primeiro tento após ter ascendido a equipe principal. Algo que, em palavras ditas ao site oficial do clube, ficou bastante explícito o caráter especial.
Apesar de muito feliz pelo tento que ajudou a ampliar a vantagem da Chape, Ronei não deixou de pontuar que ele e seus companheiros não podem dar o duelo por vencido antes do embate decisivo marcado para às 15h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira (19) na Arena Condá.
- Vinha buscando esse gol faz muito tempo, ano passado tive várias oportunidades, acabou batendo na trave e tirando em cima da linha. Graças a Deus veio em um momento muito bom, para o grupo também, um gol importante, mas sabemos que vamos ter mais um jogo quarta-feira - afirmou.
Com o resultado do primeiro jogo, o Verdão do Oeste pode perder até por dois gols de diferença que segue adiante na busca do bicampeonato estadual. Como não há gol fora de casa como critério qualificado no Campeonato Catarinense, qualquer derrota por três tentos de diferença leva as penalidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados