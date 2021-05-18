Ronei comemora muito seu primeiro gol como profissional

Se para atletas, funcionários e torcedores da Chapecoense como um todo o resultado obtido na partida de ida da semifinal do Catarinense contra o Marcílio Dias foi digno de muita comemoração, o sabor da vibração para o meio-campista Ronei foi ainda mais doce.>As dez primeiras rodadas da equipe no retorno à elite do BrasileirãoIsso porque, depois de 44 partidas como profissional disputadas no clube em que fez sua formação nas categorias de base, ele marcou seu primeiro tento após ter ascendido a equipe principal. Algo que, em palavras ditas ao site oficial do clube, ficou bastante explícito o caráter especial.
Apesar de muito feliz pelo tento que ajudou a ampliar a vantagem da Chape, Ronei não deixou de pontuar que ele e seus companheiros não podem dar o duelo por vencido antes do embate decisivo marcado para às 15h30 (de Brasília) da próxima quarta-feira (19) na Arena Condá.
- Vinha buscando esse gol faz muito tempo, ano passado tive várias oportunidades, acabou batendo na trave e tirando em cima da linha. Graças a Deus veio em um momento muito bom, para o grupo também, um gol importante, mas sabemos que vamos ter mais um jogo quarta-feira - afirmou.
Com o resultado do primeiro jogo, o Verdão do Oeste pode perder até por dois gols de diferença que segue adiante na busca do bicampeonato estadual. Como não há gol fora de casa como critério qualificado no Campeonato Catarinense, qualquer derrota por três tentos de diferença leva as penalidades.