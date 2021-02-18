Ronaldo, sobre estreia pelo Bahia: ‘Oportunidade para mostrar potencial'

O atacante Ronaldo segue se preparando para o inicio do Campeonato Baiano. O jogador, que chegou ao clube no fim do ano passado para ajudar a equipe tricolor na reta final do Brasileirão Sub-20, fará parte do grupo que estreia contra a Juazeirense, no domingo (21), pela primeira rodada da competição.> Como está a tabela do Baianão 2021 para o EsquadrãoTendo a primeira oportunidade na carreira de atuar na Fonte Nova (os times da base do Tricolor geralmente atuam em Pituaçu), Ronaldo ressaltou o tempo que a equipe teve para se preparar pensando na competição que deve servir como "vitrine" aos olhos de Dado Cavalcanti.
- Tivemos um mês de preparação com um grupo formado por jogadoresrecém contratados e atletas da base. Certamente esse campeonato seráuma oportunidade para mostrar o meu potencial. Todos estarão sendoobservados para serem aproveitados no elenco principal no longocalendário de 2021 do Bahia’, explicou o camisa 9 que marcou logo na suasua estreia com a camisa do Esquadrão diante do Flamengo pelo BrasileiroSub-20.
Ronaldo tem 20 anos e chegou ao clube após se destacar pelo SãoCaetano com o título da Série A2 do Paulista. O contrato do jogador com oBahia vai até dezembro de 2021.