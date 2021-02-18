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futebol

Ronaldo, sobre estreia pelo Bahia: ‘Oportunidade para mostrar potencial'

Atacante com nome de craque da posição chegou ao clube em 2020 e será usado no início do estadual...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 14:43

LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 14:43
Crédito: Jogador deve ser titular diante do Juazeirense na estreia do Baianão (Divulgação
O atacante Ronaldo segue se preparando para o inicio do Campeonato Baiano. O jogador, que chegou ao clube no fim do ano passado para ajudar a equipe tricolor na reta final do Brasileirão Sub-20, fará parte do grupo que estreia contra a Juazeirense, no domingo (21), pela primeira rodada da competição.> Como está a tabela do Baianão 2021 para o EsquadrãoTendo a primeira oportunidade na carreira de atuar na Fonte Nova (os times da base do Tricolor geralmente atuam em Pituaçu), Ronaldo ressaltou o tempo que a equipe teve para se preparar pensando na competição que deve servir como "vitrine" aos olhos de Dado Cavalcanti.
- Tivemos um mês de preparação com um grupo formado por jogadoresrecém contratados e atletas da base. Certamente esse campeonato seráuma oportunidade para mostrar o meu potencial. Todos estarão sendoobservados para serem aproveitados no elenco principal no longocalendário de 2021 do Bahia’, explicou o camisa 9 que marcou logo na suasua estreia com a camisa do Esquadrão diante do Flamengo pelo BrasileiroSub-20.
Ronaldo tem 20 anos e chegou ao clube após se destacar pelo SãoCaetano com o título da Série A2 do Paulista. O contrato do jogador com oBahia vai até dezembro de 2021.

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