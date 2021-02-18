Ronaldo, sobre estreia pelo Bahia: ‘Oportunidade para mostrar potencial'

O atacante Ronaldo segue se preparando para o inicio do Campeonato Baiano. O jogador, que chegou ao clube no fim do ano passado para ajudar a equipe tricolor na reta final do Brasileirão Sub-20, fará parte do grupo que estreia contra a Juazeirense, no domingo (21), pela primeira rodada da competição.> Como está a tabela do Baianão 2021 para o EsquadrãoTendo a primeira oportunidade na carreira de atuar na Fonte Nova (os times da base do Tricolor geralmente atuam em Pituaçu), Ronaldo ressaltou o tempo que a equipe teve para se preparar pensando na competição que deve servir como "vitrine" aos olhos de Dado Cavalcanti.