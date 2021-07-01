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Ronaldo se despede do Flamengo nas redes sociais; volante irá assinar com Shimizu S-Pulse

Com o contrato encerrado, clube não receberá pela transferência do jogador para o Japão; volante foi revelado na Gávea em 2015...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 14:35

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 14:35
Crédito: Ronaldo integrava o elenco principal desde 2017 (Alexandre Vidal / Flamengo
Depois de seu último dia como atleta do Flamengo, Ronaldo usou suas redes sociais para se despedir do clube nesta quinta-feira. O volante, que foi revelado pelo clube em 2015, ficou de fora do plantel de Rogério Ceni e vai assinar com o Shimizu S-Pulse, do Japão. Como não possui mais vínculo com a Gávea, a instituição não receberá pela transferência.
> Confira a classificação da Série A do Brasileirão 2021“Hoje me despeço do clube que me formou e me ajudou muito a crescer como profissional e como homem. Gostaria de agradecer ao Flamengo por tudo que fez por mim desde 2013, quando cheguei ainda na base. O Flamengo sempre foi a minha casa e sempre serei muito grato. Meu muito obrigado a todos que fizeram parte dessa história: treinadores, diretores, funcionários, companheiros e principalmente torcedores. Nação, você sempre terá meu respeito e carinho! Sigo sempre na torcida pelo melhor do clube! ❤️?”
O Fluminense chegou a apresentar uma proposta ao jogador e quase conseguiu fechar o contrato, mas a oferta do clube japonês foi maior. Em março, o Cruzeiro também demonstrou interesse por Ronaldo, que tentou uma rescisão amigável com o Flamengo, porém sem sucesso. Natural da cidade de Itu (SP), Ronaldo iniciou a trajetória no futebol no timesub-15 do Paulista. Então, em 2013 transferiu-se para o Flamengo, onde faria parte da categoria sub-17. Depois de alguns anos na base rubro-negra e uma passagem curta pelo Atlético-GO, o volante foi promovido em definitivo para o elenco principal do Flamengo em 2017.
Ronaldo já havia atuado em 2015 e 2016 pelos profissionais, mas em poucos jogos e entrando no fim das partidas, ainda integrante da equipe sub-20. Em 2019, foi emprestado ao Bahia e fez 14 jogos. Na temporada 2020, foram 38 partidas e um gol marcado.

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