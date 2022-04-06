Ronaldo se declara à torcida do Cruzeiro após final do Mineiro: "Mesmo perdendo, continuaram cantando. Coisa mais linda'

Ronaldo e a torcida do Cruzeiro estão em “lua de mel”. Desde que assumiu o clube, no fim do ano passado, e agora com a confirmação da venda da SAF para a empresa do Fenômeno, o torcedor celeste sempre demonstrou carinho e apoio ao trabalho feito no clube, que voltou a ter salários em dia, resultados em campo e uma perspectiva melhor no futuro. E o Fenômeno se declarou à China Azul, elogiando o comportamento da torcida na final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, no último sábado, 2 de abril, no Mineirão. Os cruzeirenses apoiaram o time e cantaram depois do jogo, mesmo com a derrota por 3 a 1 para o rival, que levou o título Estadual. Ronaldo celebrou essa força do torcedor, chamando de “coisa linda”. O efeito pós confirmação da venda da SAF para o ex-jogador foi imediato, com novas adesões ao programa de sócio torcedor crescendo, chegando a 44 mil associados, seis mil da meta estabelecida pelo clube até a Série B do Brasileiro. Veja no vídeo o que disse o Fenômeno sobre a torcida cruzeirense. A China Azul deu show no clássico contra o Galo, reconhecendo o esforço do time, mesmo sem conquistar o título-(Staff Images/Cruzeiro)