Ronaldo quer amistoso entre Valladolid e Cruzeiro, seus dois clubes

Proprietário da SAF do Cruzeiro e do Valladolid, o ex-jogador e empresário Ronaldo deseja promover um amistoso entre a equipe espanhola e a brasileira. A informação foi dada enquanto o Fenômeno jogava Warzone (jogo eletrônico) em seu canal no Twich.

Apesar da intenção, Ronaldo admitiu que encontrar uma data para a realização da partida será um desafio dos dois lados. Porém, mostrou otimismo no encontro entre os clubes de sua propriedade.

- O problema é o calendário brasileiro e espanhol. Mas vamos fazer com certeza - disse o Fenômeno.

Esse não seria o primeiro duelo entre as equipes, já que Cruzeiro e Valladolid se enfrentaram em duas oportunidades. O próprio Ronaldo lembrou do primeiro encontro, em 1982, quando o Cruzeiro goleou por 5 a 0. Ainda houve uma segunda vez, em 1986, quando ocorreu um empate em 2 a 2. - Quando a gente pensou em fazer esse amistoso, nós fomos buscar na história. Eles jogaram o troféu da cidade de Valladolid, jogando no estádio José Zorrilla. Advinha quanto foi o jogo? 5 a 0 para o Cruzeiro contra o Valladolid - recordou o empresário.

Ronaldo também comentou e comemorou o bom momento das duas equipes que comanda. O Valladolid é o terceiro colocado da segunda divisão espanhola com 52 pontos, dentro da zona de acesso à primeira divisão. O Cruzeiro é líder do Campeonato Mineiro com 18 pontos.

- Somos líderes. Marcou Bidu, primeiro gol dele de falta, golaço. A bola foi lá onde a coruja dorme. E o segundo gol do Edu. Fez controle incrível. A finalização não foi das mais bonitas, mas que faro de gol. Como tem essa relação com o gol muito próxima, além da entrega, correria... Cruzeiro está evoluindo bem - disse.