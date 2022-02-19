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futebol

Ronaldo quer amistoso entre Valladolid e Cruzeiro, seus dois clubes

Ex-jogador, que é dono das duas instituições, estuda promover o encontro, mas ainda terá de ver como encaixar o duelo no calendário das equipes...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 22:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 22:27
Proprietário da SAF do Cruzeiro e do Valladolid, o ex-jogador e empresário Ronaldo deseja promover um amistoso entre a equipe espanhola e a brasileira. A informação foi dada enquanto o Fenômeno jogava Warzone (jogo eletrônico) em seu canal no Twich.
Apesar da intenção, Ronaldo admitiu que encontrar uma data para a realização da partida será um desafio dos dois lados. Porém, mostrou otimismo no encontro entre os clubes de sua propriedade.
- O problema é o calendário brasileiro e espanhol. Mas vamos fazer com certeza - disse o Fenômeno.
Esse não seria o primeiro duelo entre as equipes, já que Cruzeiro e Valladolid se enfrentaram em duas oportunidades. O próprio Ronaldo lembrou do primeiro encontro, em 1982, quando o Cruzeiro goleou por 5 a 0. Ainda houve uma segunda vez, em 1986, quando ocorreu um empate em 2 a 2. - Quando a gente pensou em fazer esse amistoso, nós fomos buscar na história. Eles jogaram o troféu da cidade de Valladolid, jogando no estádio José Zorrilla. Advinha quanto foi o jogo? 5 a 0 para o Cruzeiro contra o Valladolid - recordou o empresário.
Ronaldo também comentou e comemorou o bom momento das duas equipes que comanda. O Valladolid é o terceiro colocado da segunda divisão espanhola com 52 pontos, dentro da zona de acesso à primeira divisão. O Cruzeiro é líder do Campeonato Mineiro com 18 pontos.
- Somos líderes. Marcou Bidu, primeiro gol dele de falta, golaço. A bola foi lá onde a coruja dorme. E o segundo gol do Edu. Fez controle incrível. A finalização não foi das mais bonitas, mas que faro de gol. Como tem essa relação com o gol muito próxima, além da entrega, correria... Cruzeiro está evoluindo bem - disse.
Crédito: Ronaldotambémédonodoclubeespanholequerunirsuasaquisiçõesemumjogoamistoso(GustavoAleixo/Cruzeiro

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