Ronaldo não teme saída de Pezzolano e tranquiliza torcida do Cruzeiro: 'Confiança total'

Sob os olhares de Ronaldo Fenômeno, na última quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Remo nas penalidades e se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil. Além disso, a equipe comandada por Paulo Pezzolano está no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Por falar nisso, o treinador uruguaio, que vem fazendo um bom trabalho a frente do time celeste, tem todo respaldo da gestão do Fenômeno, que não teme sua saída. "Absolutamente, não (teme a saída). Uma confiança total no Pezzolano. Trabalho incrível que ele tem feito. Não era fácil essa retomada. A gente só pode ficar tranquilo e saber que estamos no caminho certo.", declarou o ex-atacante. Bem avaliado internamente, o Cruzeiro confia no trabalho de Pezzolano, e acredita que, mantendo o comandante sob um prazo maior, tem tudo para brigar pelo acesso. No grupo de acesso da Série B, o Cruzeiro busca, neste domingo, diante do Náutico, a quarta vitória consecutiva na competição. As equipes se enfrentam nos Aflitos pela 7ª rodada do certame.