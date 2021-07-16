Ronaldo marca em triunfo do Bahia sobre o Corinthians no Brasileirão de Aspirantes e equipe segue invicta

O Bahia chegou ao seu quarto triunfo seguido no Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira a equipe venceu o Corinthians por 1 a 0, em Feira de Santana, e segue invicto na competição. São quatro resultados positivos e um empate. O gol da partida foi marcado pelo atacante Ronaldo de cabeça.- Essa jogada é muito ensaiada nos treinamentos. Recebi um cruzamento na medida e me posicionei muito bem entre os zagueiros para fazer o gol. Essa é uma das minhas principais características - destacou o camisa 7.