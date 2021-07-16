Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ronaldo marca em triunfo do Bahia sobre o Corinthians no Brasileirão de Aspirantes e equipe segue invicta
futebol

Ronaldo marca em triunfo do Bahia sobre o Corinthians no Brasileirão de Aspirantes e equipe segue invicta

Tricolor de Aço tem Ronaldo como um dos seus artilheiros no torneio...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 15:19
Crédito: Matta Fotografia
O Bahia chegou ao seu quarto triunfo seguido no Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira a equipe venceu o Corinthians por 1 a 0, em Feira de Santana, e segue invicto na competição. São quatro resultados positivos e um empate. O gol da partida foi marcado pelo atacante Ronaldo de cabeça.- Essa jogada é muito ensaiada nos treinamentos. Recebi um cruzamento na medida e me posicionei muito bem entre os zagueiros para fazer o gol. Essa é uma das minhas principais características - destacou o camisa 7.
Ronaldo chegou ao segundo gol na competição em quatro partidas e se tornou um dos artilheiros do Tricolor. Na próxima rodada, o Bahia viaja até Cuiabá para jogar contra o Dourado, pela sexta rodada da competição nacional.- Mais um ponto já nos deixa matematicamente classificados para a próxima fase. De qualquer nem pensamos em relaxar justamente para aproveitar essa invencibilidade e sequência de bons resultados - finalizou Ronaldo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados