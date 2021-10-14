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Ronaldo Fenômeno diz que Benzema é o seu favorito a ganhar a Bola de Ouro: 'O melhor atacante'

Ex-jogador brasileiro faz publicação nas redes sociais exaltando o camisa 9 francês, que responde com carinho as palavras do ídolo de sua posição: 'O Fenômeno'...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 14:46

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 14:46

Crédito: Divulgação / Real Madrid
Em comum, a camisa 9 do Real Madrid e muitos gols. Estes são Karim Benzema e Ronaldo Fenômeno, ambos ídolos do clube merengue. E no que depender do ex-jogador brasileiro, a Bola de Ouro 2021 será do francês, que faz grande temporada pelos Blancos.Nesta quinta-feira, Ronaldo Fenômeno afirmou que Benzema é o seu favorito a ser eleito como melhor jogador do mundo. Em publicação nas redes sociais, aproveitando o clima de recordação, o três vezes melhor do mundo disse que o francês merece a honraria.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga- Sem dúvida, meu candidato à Bola de Ouro é Benzema. O melhor atacante, nível brutal por 10 anos e campeão acima de tudo. Você não acha? - disse Ronaldo no Instagram. Na última semana, juntamente com outro jogador do Real Madrid, Benzema apareceu na lista de 30 indicados à Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista "France Football". O companheiro de clube do francês na briga pelo título é o meio-campista croata Luka Modric.
+ GALERIA: Veja todos os 30 candidatos à Bola de Ouro 2021
Na atual temporada, Benzema é o principal nome do Real Madrid. Em dez partidas disputadas, o camisa 9 balançou as redes dez vezes e ainda deu sete passes para seus companheiros marcarem. Ao todo, desde 2009, são 569 jogos pelo clube merengue, 289 gols e 151 assistências.

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