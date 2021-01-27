Ronaldo Fenômeno coloca Uendel em sua seleção da Libertadores

Na manhã desta quarta-feira, em uma postagem no Instagram, o atacante Ronaldo divulgou a sua seleção da Libertadores. O jogador pentacampeão do mundo e uma lenda do futebol selecionou os onze melhores atletas que disputaram a competição continental que terá sua final disputada no próximo sábado, no Rio de Janeiro. Cinco jogadores de times brasileiros apareceram nesse seleto grupo e um deles é o lateral do Internacional, Uendel.
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A escalação do fenômeno, publicada em seu perfil oficial, está escalada da seguinte maneira: Arias (Racing), Montiel (River), Gomez (Palmeiras), Izquierdoz (Boca) e Uendel (Inter); Salvio (Boca), Ramirez (Libertad), Fernandez (River) e Soteldo (Santos); Na frente Luiz Adriano (Palmeiras) e Kaio Jorge (Santos) foram a dupla de ataque.
Com boas atuações na Libertadores, o lateral-esquerdo foi o atleta da posição mais utilizado na campanha colorada. Foram sete partidas disputadas, com três vitórias, dois empates, duas derrotas e uma assistência.