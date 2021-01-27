Ronaldo Fenômeno coloca Uendel em sua seleção da Libertadores

Na manhã desta quarta-feira, em uma postagem no Instagram, o atacante Ronaldo divulgou a sua seleção da Libertadores. O jogador pentacampeão do mundo e uma lenda do futebol selecionou os onze melhores atletas que disputaram a competição continental que terá sua final disputada no próximo sábado, no Rio de Janeiro. Cinco jogadores de times brasileiros apareceram nesse seleto grupo e um deles é o lateral do Internacional, Uendel.