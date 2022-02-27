Ronaldo faz 'cobrança direta' ao elenco do Cruzeiro para ir longe na Copa do Brasil

Ronaldo Nazário, dono de 90% das ações da SAF Cruzeiro, celebrou a passagem de fase da Raposa à segunda fase da Copa do Brasil, após a goleada de 5 a 0 sobre o Sergipe na última quarta-feira, 23 de fevereiro, fora de casa. Todavia, apesar do bom desempenho do time azul, Fenômeno mandou um “recado” ao time, afirmando que a Raposa precisa ir longe na competição. Ronaldo afirmou , isso durante live realizada em seu canal no Twich, -É uma competição que tem um apelo financeiro muito grande. Então foi muito importante ganhar. Se ganhássemos, levaríamos R$ 1,5 milhão pra casa. Esse dinheiro já vai direto para o caixa, para pagar folha e organizar a casa aos poucos- disse Ronaldo. O gestor do time celeste estava respondendo aos torcedores na live e foi direto no recado ao elenco azul. -Vamos tentar ir o mais longe possível. O Cruzeiro tem obrigação de ir longe, porque é o maior campeão da competição e também porque, financeiramente, é uma competição muito atrativa para a gente. Expectativa nossa é de ir muito longe-concluiu.
O time azul recebeu R$ 1,5 milhão por ter avançado de fase, mais R$ 1,27 milhão pela participação na primeira fase da Copa do Brasil. A equipe mineira terá na segunda fase do torneio o Tuntum-MA, (que eliminou o Volta Redonda-RJ. Caso avance, o time celeste embolsará mais R$ 1,9 milhão. A partida ainda não tem data definida. O próximo compromisso do Cruzeiro será o clássico contra o Atlético-MG, no próximo domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela nona rodada do Estadual.