Ronaldo faz 'cobrança direta' ao elenco do Cruzeiro para ir longe na Copa do Brasil

Ronaldo Nazário, dono de 90% das ações da SAF Cruzeiro, celebrou a passagem de fase da Raposa à segunda fase da Copa do Brasil, após a goleada de 5 a 0 sobre o Sergipe na última quarta-feira, 23 de fevereiro, fora de casa. Todavia, apesar do bom desempenho do time azul, Fenômeno mandou um “recado” ao time, afirmando que a Raposa precisa ir longe na competição. Ronaldo afirmou , isso durante live realizada em seu canal no Twich, -É uma competição que tem um apelo financeiro muito grande. Então foi muito importante ganhar. Se ganhássemos, levaríamos R$ 1,5 milhão pra casa. Esse dinheiro já vai direto para o caixa, para pagar folha e organizar a casa aos poucos- disse Ronaldo. O gestor do time celeste estava respondendo aos torcedores na live e foi direto no recado ao elenco azul. -Vamos tentar ir o mais longe possível. O Cruzeiro tem obrigação de ir longe, porque é o maior campeão da competição e também porque, financeiramente, é uma competição muito atrativa para a gente. Expectativa nossa é de ir muito longe-concluiu.