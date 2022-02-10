Ronaldo diz que Toca da Raposa II está 'abandonada' e promete reformar o CT do Cruzeiro

Ronaldo, dono da SAF do Cruzeiro, tem sido ativo em vários segmentos do clube, além do futebol profissional. O ex-jogador está dedicando atenção a diversos setores da Raposa. E, a parte estrutural está na pauta do Fenômeno. Durante uma live em seu canal do Twich,Ronaldo falou que pretende fazer uma reforma na Toca da Raposa II, que “estava bem abandonadinha”.

-Sobre a Toca da Raposa, a área é muito boa, mas já estava bem antiga já a infraestrutura toda. Poucas obras foram feitas. A gente vai melhorar agora, aos poucos. A gente tem que faturar primeiro para depois ir melhorando aos poucos. Mas estava bem abandonadinha- disse Ronaldo, que citou seu trabalho Valladolid, em que está reestrurando o clube.

-No Valladolid a gente já melhorou toda a estrutura lá, tanto para a área dos jogadores quanto para a parte administrativa. No Cruzeiro a gente vai conversar, mas tem muita coisa lá pra melhorar. Tem a parte da academia, da musculação, vestiário, tem muita coisa para mudar-explicou. O ex-jogador afirmou que algumas mudanças, menos visíveis ao torcedor, estão sendo feitas, como na área administrativa, por exemplo.

-A gente já começou a fazer algumas mudanças na área de infraestrutura, principalmente no Centro de Treinamento. Por exemplo, tínhamos um refeitório lá com várias divisões separadas, para diretoria, para atletas, para treinador, funcionário, enfim. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi tirar isso. Fizemos um refeitório aberto pra todos. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem o seu trabalho, todos têm o mesmo direito. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez-comentou.