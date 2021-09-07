Ronaldo diz que elenco do PSG não é garantia de Champions: 'Joguei cinco anos nos Galácticos e não vencemos'

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Depois de fazer um mercado de transferências espetacular e garantir reforços para todos os setores do campo, o Paris Saint-Germain desponta como grande favorito ao título da Champions League. Mas ter um elenco estelar não é garantia de sucesso. Pelo menos é o que garante o Ronaldo Fenômeno.

+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja a tabela e os jogos!Ídolo do futebol brasileiro, o ex-centroavante, em entrevista ao "DAZN", lembrou sua passagem pelo Real Madrid dos Galácticos e afirmou que o time francês não terá vida fácil na maior competição de clubes do planeta.

- Ainda é cedo para dizer quem vai ganhar a Champions League. O panorama começa a tomar forma nas quartas de final. O Paris Saint Germain está na pole position, mas o futebol falado é uma coisa e o futebol jogado é outra. Existem muitos fatores que influenciam o campo - disse o brasileiro, que completou:

- Joguei no Real Madrid durante quase cinco temporadas, na equipe dos Galácticos (com Zidane, Beckham e Figo, entre outros...) e nunca ganhei a Liga dos Campeões. Vencer não é matemática, mesmo se você tiver os melhores em sua equipe. Também se aplica ao PSG - concluiu.

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Ronaldo também falou a respeito de Kylian Mbappé. Para o brasileiro, o atacante do PSG tem muitas características parecidas com as suas.