Ronaldo diz que elenco do PSG não é garantia de Champions: 'Joguei cinco anos nos Galácticos e não vencemos'

Depois de fazer um mercado de transferências espetacular e garantir reforços para todos os setores do campo, o Paris Saint-Germain desponta como grande favorito ao título da Champions League. Mas ter um elenco estelar não é garantia de sucesso. Pelo menos é o que garante o Ronaldo Fenômeno.
+ Champions League começa no dia 14 de setembro. Veja a tabela e os jogos!Ídolo do futebol brasileiro, o ex-centroavante, em entrevista ao "DAZN", lembrou sua passagem pelo Real Madrid dos Galácticos e afirmou que o time francês não terá vida fácil na maior competição de clubes do planeta.
- Ainda é cedo para dizer quem vai ganhar a Champions League. O panorama começa a tomar forma nas quartas de final. O Paris Saint Germain está na pole position, mas o futebol falado é uma coisa e o futebol jogado é outra. Existem muitos fatores que influenciam o campo - disse o brasileiro, que completou:
- Joguei no Real Madrid durante quase cinco temporadas, na equipe dos Galácticos (com Zidane, Beckham e Figo, entre outros...) e nunca ganhei a Liga dos Campeões. Vencer não é matemática, mesmo se você tiver os melhores em sua equipe. Também se aplica ao PSG - concluiu.
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Ronaldo também falou a respeito de Kylian Mbappé. Para o brasileiro, o atacante do PSG tem muitas características parecidas com as suas.
- Sim, ele tem características semelhantes às minhas. Ele tem qualidades loucas, com uma técnica notável que executa em alta velocidade. Ele vai desde os zagueiros, salta até os goleiros e, apesar de ser muito jovem, já percorreu um longo caminho. Gosto de Mbappé - finalizou.