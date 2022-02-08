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futebol

Ronaldo diz que Cruzeiro está perto de ter novos patrocinadores

O dono da SAF da Raposa tem ido atrás de novas receitas para o clube cumprir os seus compromissos na temporada 2022...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 19:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 19:32
O Cruzeiro tem "se virado" para conseguir novas receitas e cumprir seus compromissos em 2022. A Raposa, segundo Ronaldo, gestor e dono de 90% da SAF do clube mineiro, tem receitas deste ano comprometidas e outras futuras, até 2024, foram antecipadas, o que tornou o caixa do clube vulnerável.
Em uma live do seu canal em plataforma virtual, Ronaldo disse que as a Raposa pode ter novos parceiros comerciais e que há uma boa procura para se aliar ao Cruzeiro.
- A gente está negociando novas cotas da camisa, e a gente está bem próximo de fechar uma novidade bem bacana que vamos trazer já, já. Tem muita gente bacana querendo entrar no projeto novo do Cruzeiro. A gente vendo as melhores opções para fechar o melhor projeto, mas está bem legal o interesse pela camisa do Cruzeiro e pelas outras entregas que podemos ter-disse. O Cruzeiro precisa reforçar as finanças do clube e tem feito esforços para contar com mais patrocinadores e aumentar o número de associados do programa de sócio-torcedor.
Ronaldo fez um investimento inicial, ao desembolsar mais de R$ 20 milhões para quitar dívidas em processos que estavam na Fifa, gerando a punição do Trasnfer Ban, que impedia o clube de inscrever jogadores.
Nos próximos dias, o Cruzeiro deve receber perto de R$ 3 milhões, da venda do zagueiro Fabrício Bruno para o Flamengo. O time azul manteve parte dos direitos do jogador e ainda conta com mecanismo de solidariedade como clube formador do atleta.
Crédito: Ronaldo,aoladodeGaules, temusadoseuprestígioparaatrair novosparceirosparaoclubeceleste-(Foto:Divulgação/FenomenosPodcast

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