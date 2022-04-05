Ronaldo discursa após aprovação da SAF no Cruzeiro: 'trabalharemos incansavelmente para voltar à elite'

Ronaldo fica no Cruzeiro! Para alívio do torcedor cruzeirense, a situação foi oficialmente resolvida. Ronaldo ficará com 90% das ações da SAF após os conselheiros mudarem o contrato como foi solicitado pelo Fenômeno, que pediu para incluir no clube-empresa as Tocas da Raposa I e II, iniciar uma recuperação judicial(ou extrajudicial). Mas, até que o veredicto saisse, houve uma batalha jurídica que atrasou todo o processo. O Fenômeno ficou na espera por mais de duas horas até que a liminar obtida na Justiça fosse derrubada pelo Cruzeiro. Muito assediado pelos conselheiros, Ronaldo conseguiu um vitória desejada pela torcida e agora vai ter plenos poderes para conduzir o futebol do clube.