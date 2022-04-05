Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ronaldo discursa após aprovação da SAF no Cruzeiro: 'trabalharemos incansavelmente para voltar à elite'
futebol

Ronaldo discursa após aprovação da SAF no Cruzeiro: 'trabalharemos incansavelmente para voltar à elite'

O gestor da Raposa, que conseguiu mudar o acordo com o clube para efetivar a compra da SAF celeste, fez um rápido discurso, prometendo levar o Cruzeiro de volta ao topo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2022 às 23:11

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 23:11

Ronaldo fica no Cruzeiro! Para alívio do torcedor cruzeirense, a situação foi oficialmente resolvida. Ronaldo ficará com 90% das ações da SAF após os conselheiros mudarem o contrato como foi solicitado pelo Fenômeno, que pediu para incluir no clube-empresa as Tocas da Raposa I e II, iniciar uma recuperação judicial(ou extrajudicial). Mas, até que o veredicto saisse, houve uma batalha jurídica que atrasou todo o processo. O Fenômeno ficou na espera por mais de duas horas até que a liminar obtida na Justiça fosse derrubada pelo Cruzeiro. Muito assediado pelos conselheiros, Ronaldo conseguiu um vitória desejada pela torcida e agora vai ter plenos poderes para conduzir o futebol do clube.
Foram dias de trocas de acusações, materiais vazados sobre o contrato de pré-compra, assinado em dezembro de 2021, gerando muitos atritos com várias alas do Cruzeiro, até que houve a aprovação final da SAF. Oficialmente, a Raposa vai se tornar um clube-empresa a partir do dia 18 de abril. Em rápido discurso, Ronaldo agradeceu aos conselheiros e prometeu levar o Cruzeiro de volta à elite nacional e sul-americana. Confira nos vídeos da matéria. Ronaldo foi muito assediado pelos conselheiros que não fizeram oposição na aprovação do acordo para a venda da SAF do clube-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados