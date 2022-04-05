Ronaldo discursa após aprovação da SAF no Cruzeiro: 'trabalharemos incansavelmente para voltar à elite'

Ronaldo fica no Cruzeiro! Para alívio do torcedor cruzeirense, a situação foi oficialmente resolvida. Ronaldo ficará com 90% das ações da SAF após os conselheiros mudarem o contrato como foi solicitado pelo Fenômeno, que pediu para incluir no clube-empresa as Tocas da Raposa I e II, iniciar uma recuperação judicial(ou extrajudicial). Mas, até que o veredicto saisse, houve uma batalha jurídica que atrasou todo o processo. O Fenômeno ficou na espera por mais de duas horas até que a liminar obtida na Justiça fosse derrubada pelo Cruzeiro. Muito assediado pelos conselheiros, Ronaldo conseguiu um vitória desejada pela torcida e agora vai ter plenos poderes para conduzir o futebol do clube.
Foram dias de trocas de acusações, materiais vazados sobre o contrato de pré-compra, assinado em dezembro de 2021, gerando muitos atritos com várias alas do Cruzeiro, até que houve a aprovação final da SAF. Oficialmente, a Raposa vai se tornar um clube-empresa a partir do dia 18 de abril. Em rápido discurso, Ronaldo agradeceu aos conselheiros e prometeu levar o Cruzeiro de volta à elite nacional e sul-americana. Confira nos vídeos da matéria. Ronaldo foi muito assediado pelos conselheiros que não fizeram oposição na aprovação do acordo para a venda da SAF do clube-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)