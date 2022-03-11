Ronaldo confirma reunião com a CBF para discutir liga: 'Está passando da hora de melhorar o futebol brasileiro'

Após cobrar melhorias no Campeonato Mineiro e dizer que irá enviar sugestões à Federação Mineira de Futebol (FMF), Ronaldo Nazário, gestor da SAF do Cruzeiro, quer usar seu prestígio e ideias para avançar ainda mais e buscar alterações no futebol brasileiro. O Fenômeno já confirmou que irá participar de uma reunião com a CBF para discutir os rumos do futebol nacional. Ronaldo estendeu sua permanência no Brasil após o clássico do Cruzeiro contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro. E afirmou que estará no Mineirão no jogo contra o Pouso Alegre. Confira o que gestor cruzeirense falou nos vídeos da matéria. O Fenômeno, gestor da Raposa, quer implantar mudanças no futebol brasileiro-(Divulgação/Cruzeiro)