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Ronaldo confirma reunião com a CBF para discutir liga: 'Está passando da hora de melhorar o futebol brasileiro'

O gestor da Raposa, que prolongou sua estadia no Brasil, segue em busca e mudanças no esporte. Ele já havia se manifestado sobre alterações no Campeonato Mineiro...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 18:23

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:23

Após cobrar melhorias no Campeonato Mineiro e dizer que irá enviar sugestões à Federação Mineira de Futebol (FMF), Ronaldo Nazário, gestor da SAF do Cruzeiro, quer usar seu prestígio e ideias para avançar ainda mais e buscar alterações no futebol brasileiro. O Fenômeno já confirmou que irá participar de uma reunião com a CBF para discutir os rumos do futebol nacional. Ronaldo estendeu sua permanência no Brasil após o clássico do Cruzeiro contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Mineiro. E afirmou que estará no Mineirão no jogo contra o Pouso Alegre. Confira o que gestor cruzeirense falou nos vídeos da matéria. O Fenômeno, gestor da Raposa, quer implantar mudanças no futebol brasileiro-(Divulgação/Cruzeiro)

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