Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ronaldo confirma almoço com dirigentes de Cruzeiro e Atlético-MG para falar sobre liga e parcerias
futebol

Ronaldo confirma almoço com dirigentes de Cruzeiro e Atlético-MG para falar sobre liga e parcerias

O gestor da SAF celeste está em BH para o clássico deste domingo, 6 de março. Ele terá o primeiro encontro com a direção do rival alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2022 às 13:01

Publicado em 05 de Março de 2022 às 13:01

Atlético-MG e Cruzeiro fazem neste domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, o maior duelo de Minas Gerais. As duas equipes estão empatadas no número de pontos, 19 cada, mas o alvinegro leva vantagem no saldo de gols e lidera a competição.
E o confronto terá a presença de Ronaldo, que veio da Espanha para acompanhar de perto a Raposa no primeiro clássico desde que assumiu a SAF do clube. O Fenômeno confirmou que vai almoçar com dirigentes do Atlético-MG e do Cruzeiro antes da partida. Na pauta, a ideia é promover o estreitamento de laços com a diretoria atleticana e abrir um canal de diálogo e promoção do clássico.
A expectativa da equipe de Ronaldo é estabelecer uma relação profissional com a diretoria do Atlético-MG, com possíveis parcerias comerciais e esportivas futuras, como a liga de clubes e ainda fazer do clássico em um evento rentável, como é feito em outras partes do mundo. Confira o que disse o gestor cruzeirense nos vídeos da matéria. A liga de clubes está entre os assuntos que serão tratados no almoço entre Ronaldo e dirigentes do Atlético-MG-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados