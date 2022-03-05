Ronaldo confirma almoço com dirigentes de Cruzeiro e Atlético-MG para falar sobre liga e parcerias

Atlético-MG e Cruzeiro fazem neste domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, o maior duelo de Minas Gerais. As duas equipes estão empatadas no número de pontos, 19 cada, mas o alvinegro leva vantagem no saldo de gols e lidera a competição.

E o confronto terá a presença de Ronaldo, que veio da Espanha para acompanhar de perto a Raposa no primeiro clássico desde que assumiu a SAF do clube. O Fenômeno confirmou que vai almoçar com dirigentes do Atlético-MG e do Cruzeiro antes da partida. Na pauta, a ideia é promover o estreitamento de laços com a diretoria atleticana e abrir um canal de diálogo e promoção do clássico.