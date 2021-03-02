Ronaldo comemora primeiro gol como profissional pelo Bahia

Crédito: Gol feito por Ronaldo saiu aos 16 minutos do primeiro tempo (Divulgação

O atacante Ronaldo foi o autor do gol que abriu o triunfo do Bahia, fora de casa, diante do Salgueiro, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. O camisa 9 recebeu um chutão de trás do meio de campo, dominou na ponta esquerda e após driblar dois marcadores venceu o goleiro do Salgueiro com um chute cruzado.>Bola rolando! Confira a classificação da Copa do NordesteAlém de relatar que a forma como o lance se desenrolou o lembrou de como jogava no São Caetano, último clube antes dele desembarcar em Salvador, bem como a intenção de retribuir a confiança que tem sido aplicada nele no Time de Transição.

‘- Foi um gol com a minha marca, desde os tempos de São Caetano, jogada em velocidade e sempre buscando verticalizar. Agradeço muito a comissão técnica pela confiança e Deus por ter capacitado. Marcar o primeiro gol pelo profissional do Bahia é uma responsabilidade e ao mesmo um sentimento de satisfação - disse Ronaldo, agregando:

- Usar essa camisa 9 é para poucos jogadores e quero retribuir sempre dessa forma toda a expectativa depositada em mim. Com muita entrega dentro de campo e gol’.

Ronaldo atuou em todas as partidas do Bahia neste inicio de temporada e, no confronto com a equipe pernambucana, foi eleito o craque da partida.