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futebol

Ronaldo comemora primeiro gol como profissional pelo Bahia

Atacante abriu a contagem no interior de Pernambuco em triunfo do Esquadrão frente ao Salgueiro pela Copa do Nordeste...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 10:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 10:36
Crédito: Gol feito por Ronaldo saiu aos 16 minutos do primeiro tempo (Divulgação
O atacante Ronaldo foi o autor do gol que abriu o triunfo do Bahia, fora de casa, diante do Salgueiro, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. O camisa 9 recebeu um chutão de trás do meio de campo, dominou na ponta esquerda e após driblar dois marcadores venceu o goleiro do Salgueiro com um chute cruzado.>Bola rolando! Confira a classificação da Copa do NordesteAlém de relatar que a forma como o lance se desenrolou o lembrou de como jogava no São Caetano, último clube antes dele desembarcar em Salvador, bem como a intenção de retribuir a confiança que tem sido aplicada nele no Time de Transição.
‘- Foi um gol com a minha marca, desde os tempos de São Caetano, jogada em velocidade e sempre buscando verticalizar. Agradeço muito a comissão técnica pela confiança e Deus por ter capacitado. Marcar o primeiro gol pelo profissional do Bahia é uma responsabilidade e ao mesmo um sentimento de satisfação - disse Ronaldo, agregando:
- Usar essa camisa 9 é para poucos jogadores e quero retribuir sempre dessa forma toda a expectativa depositada em mim. Com muita entrega dentro de campo e gol’.
Ronaldo atuou em todas as partidas do Bahia neste inicio de temporada e, no confronto com a equipe pernambucana, foi eleito o craque da partida.
O próximo compromisso do Bahia onde provavelmente o avante terá mais uma chance de colocar à prova seu bom momento será na próxima quarta-feira (3), contra a UNIRB, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. O duelo está agendado para às 21h30 (de Brasília) onde, em função da remontagem do hospital de campanha na Arena Fonte Nova, o Tricolor mandará seu confronto em Pituaçu.

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