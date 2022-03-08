Ronaldo ameaça pôr times sub-20 e sub-23 do Cruzeiro no estadual se Federação não melhorar campeonato

O Cruzeiro ainda não aceitou o resultado de derrota para o Atlético-MG, no clássico do último domingo, 6 de março, pelo Campeonato Mineiro, por 2 a 1. A Raposa se posicionou em vários canais, oficiais e com membros da sua diretoria, jogadores e até o técnico Paulo Pezzolano.E, Ronaldo, o dono da SAF azul foi além e disse em uma live na noite desta segunda-feira, 7, pensa até em colocar times sub-20 ou sub-23 da Raposa no Estadual se não houver melhorias no campeonato. O ex-jogador fez duras críticas à Federação Mineira de Futebol e afirmou que enviará uma lista de sugestões para que a competição eleve seu nível dentro e fora de campo.

- Se você quer melhorar seu produto, tem que estar mais atento em vários sentidos. Venho falando sobre o estado dos gramados. Não temos uma padronização no Mineiro, e isso afeta a qualidade do espetáculo, põe em risco os jogadores. A gente vai mandar para a Federação Mineira uma série de sugestões para melhorar o futebol. As críticas que faço aqui não é que eu quero brigar, mas quero melhorar o futebol-disse o Fenômeno. A cúpula cruzeirense também questionou a arbitragem do clássico contra o Galo, pelo pênalti marcado para Hulk, quando o Cruzeiro vencia por 1 a 0. Ronaldo criticou a realização do jogo sem VAR, afirmando que que geraria um custo de cerca de R$ 60 mil à FMF.

- Todos têm o direito de errar, e o árbitro também tem esse direito. O árbitro não é diretamente responsável pelo erro, acho que a FMF tem que ter muito mais critério na hora de preparar seus árbitros. Em um jogo como este, uma das falhas mais graves é não ter VAR. Como coloca um jogo importante, um clássico com Mineirão lotado, e não tem ajuda da tecnologia? Uma economia, pasmem, de R$ 60 mil para não ter o VAR-disse.

Ronaldo reforçou que há possibilidade de o Cruzeiro abrir mão de disputar o Mineiro com seu elenco principal, caso a Federação Mineira não consiga melhorar a competição.

-O que sai perdendo é o Mineiro, porque se as coisas não têm sinais de melhoria, a gente vai partir para um cenário onde a gente vai esvaziar a competição, como em outros estados, jogando com time sub-23 ou sub-20. Não queremos chegar a esse ponto, porque nosso compromisso é com o torcedor. Mas, se não houver melhorias para o futuro, temos que nos preparar para as competições que realmente vão importar para gente, seja Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. O Mineiro tem muito a melhorar. Repito: muito a melhorar-concluiu.