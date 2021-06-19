Ronald passará por nova avaliação, mas tende a desfalcar do Botafogo no duelo contra o Náutico

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo pode ter uma baixa muito significativa no confronto deste domingo, com o Náutico, pela quinta rodada da Série B. De acordo com informações do "GE", o atacante Ronald terá suas condições médicas avaliadas para saber se está apto a entrar em campo nos Aflitos.

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O jogador de 24 anos sofreu um choque de cabeça com um adversário durante o empate em 2 a 2 com o Londrina no duelo de quinta-feira. Neste sábado, ele fará um treino leve mas, de acordo com os protocolos de concussão, o mais provável é que seja vetado.

O técnico Marcelo Chamusca relacionou Marcinho. O meia-atacante é visto como substituto imediato de Ronald.