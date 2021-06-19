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Ronald passará por nova avaliação, mas tende a desfalcar do Botafogo no duelo contra o Náutico

Atacante, que sofreu choque de cabeça na partida anterior, fará treino leve neste sábado. Porém, sua presença é incerta. Marcinho viajou com a delegação alvinegra...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 13:59

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 13:59

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo pode ter uma baixa muito significativa no confronto deste domingo, com o Náutico, pela quinta rodada da Série B. De acordo com informações do "GE", o atacante Ronald terá suas condições médicas avaliadas para saber se está apto a entrar em campo nos Aflitos.
> Veja a classificação e os próximos jogos da Série B
O jogador de 24 anos sofreu um choque de cabeça com um adversário durante o empate em 2 a 2 com o Londrina no duelo de quinta-feira. Neste sábado, ele fará um treino leve mas, de acordo com os protocolos de concussão, o mais provável é que seja vetado.
O técnico Marcelo Chamusca relacionou Marcinho. O meia-atacante é visto como substituto imediato de Ronald.
O Alvinegro enfrenta o Náutico neste domingo, às 16h.

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