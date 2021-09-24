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futebol

Ronald Koeman ganha mais um voto de confiança do Barcelona

Após o empate contra o Cádiz pelo Campeonato Espanhol, comandante e Joan Laporta, presidente do clube, conversaram sobre a partida e as perspectivas...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 11:57

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2021 às 11:57
Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, ganhou mais um voto de confiança de Joan Laporta, presidente do clube catalão, após o empate contra o Cádiz pelo Campeonato Espanhol. Segundo a imprensa espanhola, ambos tiveram uma conversa no voo após o duelo.Rafa Yuste, vice-presidente esportivo, e Matheu Alemany, diretor de futebol, também participaram do encontro. Todas as partes concordaram que deveriam remar juntos em prol do resgate do sucesso do Barcelona e o mandatário expressou confiança no trabalho do holandês.
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Nesta conversa, Laporta também lamentou os rumores sobre uma possível saída de Koeman do comando culé, mas afirmou que não há como controlar as especulações. Nesta sexta-feira, por exemplo, o nome de Roberto Martínez, técnico da Bélgica, ganhou força no entorno blaugrana, embora não esteja nada certo.
Após ser expulso na última quinta-feira diante do Cádiz, Koeman não irá poder dirigir o Barcelona contra o Levante neste domingo. O comandante também terá desafios importantes contra o Benfica e Atlético de Madrid antes da paralisação das competições domésticas por conta da Data Fifa. Os próximos dias podem ser decisivos.

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