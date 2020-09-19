Ronald Koeman confirma que não conta com Puig para a temporada

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Após a vitória por 1 a 0 sobre o Elche e a conquista do Torféu Joan Gamper, o técnico do Barcelona, Ronaldo Koeman, confirmou a informação de que não conta com o jovem Riqui Puig para a temporada. Em entrevista, o holandês disse que um empréstimo será bom para o jogador.

- Falei com ele (Puig) ontem. Na minha opinião, os jogadores jovens têm de jogar: Riqui, Aleñá, Pedri... Disse-lhe que ia ser difícil para ele jogar regularmente, mas também disse-lhe que ele tem um futuro aqui. Um contrato de empréstimo pode funcionar para ele - falou Koeman.