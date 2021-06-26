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Ronald, do Botafogo, projeta partida contra o Sampaio Corrêa: 'Não vai faltar determinação e vontade'

Depois de cumprir o protocolo de concussão, o atacante está a disposição do técnico Marcelo Chamusca para o jogo deste sábado...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 08:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo pode ter um importante reforço para o decorrer da temporada. O atacante Ronald passou pelo protocolo de concussão e está recuperado depois de ter levado uma pancada na cabeça diante do Londrina, na quarta rodada da Série B. Dessa forma, a tendência é de que o camisa 31 esteja a disposição do técnico Marcelo Chamusca para a partida diante do Sampaio Corrêa, às 16h30, no Castelão, neste sábado, válida pela sétima rodada da competição.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo
- A gente sente saudade, quer sempre jogar. Então, como eu falei, fico feliz em voltar a treinar e de ter a oportunidade estar vestindo a camisa do Botafogo. E estou me sentindo confiante. A confiança de todos, e também dos meus companheiros, facilita para poder chegar no campo e tentar ajudar de alguma forma - disse o atacante à Botafogo TV.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Ronald foi desfalque do Botafogo na partida contra o Náutico, no último domingo, válida pela quinta rodada da Série B. O jogo, inclusive, marcou a primeira derrota do Alvinegro na competição. Recuperado, o atacante projetou a partida contra a Bolívia Querida e destacou que se pode esperar um time ofensivo.
> Veja a tabela da Série B
- Pode esperar um time guerreiro, não vai faltar determinação e vontade de querer vencer o jogo. E, também, um time bastante ofensivo - sintetizou o camisa 31 do Botafogo.

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