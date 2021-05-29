Rômulo concorda com expulsões de Fábio e Adriano, mas reclama de pênalti não marcado

A estreia do Cruzeiro na Série B do Brasileiro foi com derrota por 3 a 1 para o Confiança fora de casa, neste sábado, 29 de maio, no Estádio Batistão, em Aracaju. O placar pode ser creditado graças às falhas defensivas, mas também pela precoce perda de dois jogadores, que foram expulsos. Fábio e Adriano deixaram a equipe com nove em campo ainda no primeiro tempo depois de lances tolos, gerando dois cartões amarelos para cada um. Um dos lances do goleiro celeste foi o pênalti cometido sobre Neto Berola, convertido pelo atacante, abrindo o caminho para a vitória dos sergipanos. O segundo momento ruim do arqueiro celeste foi sair da grande área e pegar a bola com as mãos, em uma completa falta de atenção do camisa 1 cruzeirense. No caso de Adriano, os vacilos foram por faltas cometidas em sequência, para evitar o contra-ataque do Confiança. Dois amarelos que resultaram na sua expulsão. Com menos dois jogadores em campo, o Cruzeiro ficou no dilema de atacar para buscar o empate, sem que a defesa ficasse exposta. Não deu certo. O desgaste foi enorme e a equipe azul não evitou o revés na estreia.