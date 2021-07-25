Romildo vibra com primeiro gol pelo Botafogo: 'Gratidão por esse momento'

Crédito: Divulgação/Botafogo

A vitória sobre o Confiança vai ficar guardada para sempre na memória de Romildo. O meio-campista marcou o primeiro gol como profissional e ajudou o Botafogo a conquistar um triunfo fora de casa pela Série B do Brasileirão.

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Pelas redes sociais, o camisa 21, uma surpresa do estreante Enderson Moreira na escalação titular, comemorou o gol. Ele foi também, obviamente, o primeiro jogador a balançar as redes sob o comando do novo técnico.