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futebol

Romildo vibra com primeiro gol pelo Botafogo: 'Gratidão por esse momento'

Meio-campista faz primeiro gol da 'era Enderson Moreira' e é fundamental para a vitória sobre o Confiança, pela Série B do Brasileirão...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2021 às 09:00
Crédito: Divulgação/Botafogo
A vitória sobre o Confiança vai ficar guardada para sempre na memória de Romildo. O meio-campista marcou o primeiro gol como profissional e ajudou o Botafogo a conquistar um triunfo fora de casa pela Série B do Brasileirão.
+ ATUAÇÕES: Diego Loureiro e Romildo garantem vitória do Botafogo sobre o Confiança
Pelas redes sociais, o camisa 21, uma surpresa do estreante Enderson Moreira na escalação titular, comemorou o gol. Ele foi também, obviamente, o primeiro jogador a balançar as redes sob o comando do novo técnico.
- Muito feliz pelo primeiro gol como profissional e mais ainda pela vitória da equipe! Vamos juntos na busca do nosso objetivo! Gratidão por esse momento meu Deus - escreveu.

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