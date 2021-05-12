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Romildo se diz bem fisicamente e vê melhora no Botafogo antes de jogo com o Vasco: 'Vejo o grupo evoluindo'

Meio-campista teve, praticamente de forma seguida, uma lesão na mão e Covid-19; recuperado, atleta afirma que time do Alvinegro está em ascensão...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 20:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 20:35
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Romildo enxerga que a final da Taça Rio, diante do Vasco, pode ajudar o Botafogo também no futuro. O meio-campista afirmou que o duelo do próximo domingo, às 11h05, no Estádio Nilton Santos, pode ser um indicativo do que está por vir na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.
- Final de competição a gente quer jogar e ganhar. Importante é já conhecer os adversários da Série B, o Vasco é um rival, a gente conhece bem. É bom para saber como vai ser a competição e a gente chegar preparado. Principal objetivo é voltar para a Série A, vai ser um jogo parelho e mostrar como vai ser essa Série B. É ser campeão, mostrar para o torcedor que estamos preparados e que vamos fazer uma boa Série B - afirmou, em entrevista à "BotafogoTV".
O meio-campista ficou um longo tempo afastado dos gramados: primeiro, quebrou a mão. Depois, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Recuperado fisicamente e bem de saúde, o atleta se diz bem.- Tenho me sentido bem fisicamente. Quebrei a mão depois tive Covid, querendo ou não isso afeta. Mas fiquei trabalhando forte, me senti bem e agora é só evoluir - atualizou o jogador.
O camisa 21 afirma que o Botafogo está em um período de evolução na temporada. Romildo disse que as mudanças no plantel e na comissão técnica pesaram, mas que todos já se conhecem.
- Vejo o grupo evoluindo, chegaram muitos jogadores, elenco, comissão nova... A gente foi se conhecendo, eu vejo uma evolução sim. Creio que daqui para frente só vamos encaixar mais - analisou.

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