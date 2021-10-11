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futebol

Romelu Lukaku relembra primeira passagem pelo Chelsea: 'Foi doloroso'

Camisa 9 foi atleta dos Blues entre 2011 e 2014, mas pouco atuou enquanto esteve em Londres. De volta ao Stamford Bridge, centroavante afirma que retorno foi 'na hora certa'...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 16:47

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 16:47

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Contratado pelo Chelsea nesta temporada, o atacante Romelu Lukaku está em sua segunda passagem pelos Blues. E em entrevista ao site oficial da equipe londrina, o centroavante belga falou sobre quando esteve no Stamford Bridge anteriormente e reconheceu que não estava pronto ainda.- Foi doloroso e útil, mas eu diria que mais útil porque me deu a mentalidade que eu precisava para me tornar o jogador que sou hoje. A equipe era muito boa, mas ninguém viu o trabalho extra que fizeram depois dos treinos. Aos 18 anos, vi em primeira mão todos os dias o quanto os jogadores trabalhavam em seu ofício - disse Lukaku, que completou:
- Foi quando eu soube que era o que tinha que fazer para me tornar esse tipo de jogador. Eu disse a mim mesmo que quando não estivesse jogando, era aquilo que faria e basicamente se tornou um estilo de vida - finalizou.
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Após deixar o Chelsea, Lukaku passou por Everton, Manchester United e Inter de Milão. E de acordo com o camisa 9, ele tinha certeza que iria melhorar e voltar aos Blues. Segundo o belga, este retorno quase aconteceu antes.
+ “Clube mais rico do mundo”: saiba o tamanho da fortuna do novo dono do Newcastle e os jogadores que entraram na mira do clube
- Eu sabia que iria melhorar como jogador, então era questão de tempo o retorno. Tive duas oportunidades de voltar, em 2016 e 2017, mas não aconteceu por vários motivos. No final, aconteceu porque agora é a hora certa, a idade certa, a equipe está bem e tudo está lá para ter sucesso - concluiu.

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