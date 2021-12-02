Romário volta ao Peixe, mas seu futuro não deve ser na Vila Belmiro

Romário, que foi emprestado pelo Santos ao Coritiba para disputa da Série B, não terá seu contrato renovado com o clube paranaense. O lateral fez apenas 20 jogos no ano e não marcou gol ou deu assistências com a camisa do Coxa.Romário tem contrato com o Peixe até o final de 2022 e deve ser emprestado novamente na próxima temporada. Vale lembrar que o clube conta com Felipe Jonatan e Moraes para a posição de lateral-esquerdo. O primeiro, nos últimos anos, vinha sendo titular absoluto. Com Carille, ganhou uma nova função, no meio-campo.

Romário chegou ao Santos em 2018 após pré-contrato assinado na gestão de Modesto Roma. No Paulistão da época, fez apenas dois jogos e não agradou ao ex-técnico Jair Ventura, sendo liberado para empréstimos. Antes de ser repassado ao Coritiba, o lateral de 29 anos foi cedido pelo Peixe para Ceará (seu antigo clube antes do Santos), Bragantino, Red Bull Brasil, Guarani, Vila Nova e Mirassol.

O Santos conta com uma extensa liste de jogadores retornando de empréstimos. Guilherme Nunes e Tailson voltando do Náutico. O atacante Rodrigão, que tem contrato até maio de 2022, voltou da Ponte Preta. Daniel Guedes e Fellipe Cardoso devem ser os próximos a retornarem. Todos estão com o futuro indefinido na Vila Belmiro.