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Romário volta ao Peixe, mas seu futuro não deve ser na Vila Belmiro

Depois de atuar no Coritiba, lateral deve ser novamente emprestado na temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 21:34

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 21:34

Romário, que foi emprestado pelo Santos ao Coritiba para disputa da Série B, não terá seu contrato renovado com o clube paranaense. O lateral fez apenas 20 jogos no ano e não marcou gol ou deu assistências com a camisa do Coxa.Romário tem contrato com o Peixe até o final de 2022 e deve ser emprestado novamente na próxima temporada. Vale lembrar que o clube conta com Felipe Jonatan e Moraes para a posição de lateral-esquerdo. O primeiro, nos últimos anos, vinha sendo titular absoluto. Com Carille, ganhou uma nova função, no meio-campo.
Romário chegou ao Santos em 2018 após pré-contrato assinado na gestão de Modesto Roma. No Paulistão da época, fez apenas dois jogos e não agradou ao ex-técnico Jair Ventura, sendo liberado para empréstimos. Antes de ser repassado ao Coritiba, o lateral de 29 anos foi cedido pelo Peixe para Ceará (seu antigo clube antes do Santos), Bragantino, Red Bull Brasil, Guarani, Vila Nova e Mirassol.
O Santos conta com uma extensa liste de jogadores retornando de empréstimos. Guilherme Nunes e Tailson voltando do Náutico. O atacante Rodrigão, que tem contrato até maio de 2022, voltou da Ponte Preta. Daniel Guedes e Fellipe Cardoso devem ser os próximos a retornarem. Todos estão com o futuro indefinido na Vila Belmiro.
Crédito: Romáriojogouatemporada2021peloCoritiba(Divulgação/AssessoriadeImprensa

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