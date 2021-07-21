Romário dá parabéns ao Fluminense pelos 119 anos e diz: 'Sou muito grato'

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O Fluminense faz 119 anos nesta quarta-feira e, como não poderia ser diferente, vem recebendo diversas homenagens nas redes sociais. Uma delas foi de Romário, que teve uma passagem pelo Tricolor entre 2002 e 2004. Em publicação no Instagram, o ex-jogador se disse grato pelos anos em que esteve no clube.

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- Hoje é aniversário do Fluminense: 119 anos! Minha passagem pelo clube, de 2002 a 2004, é um motivo de muito orgulho. Sou muito grato ao Fluzão pela oportunidade de ter vivido momentos tão inesquecíveis, como o único gol de bicicleta da minha carreira. Muito obrigado a todos que vibraram com minha passagem pelo time! Vida longa e muitas vitórias para o clube. Parabéns, tricolores - escreveu o baixinho.

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