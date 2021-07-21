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futebol

Romário dá parabéns ao Fluminense pelos 119 anos e diz: 'Sou muito grato'

Jogador atuou pelo clube entre 2002 e 2004, quando fez seu único gol de bicicleta da carreira, e se disse orgulhoso pela passagem pelas Laranjeiras...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2021 às 13:12

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 13:12

Crédito: Reprodução
O Fluminense faz 119 anos nesta quarta-feira e, como não poderia ser diferente, vem recebendo diversas homenagens nas redes sociais. Uma delas foi de Romário, que teve uma passagem pelo Tricolor entre 2002 e 2004. Em publicação no Instagram, o ex-jogador se disse grato pelos anos em que esteve no clube.
+ Fluminense completa 119 anos com um dos maiores ídolos da história no elenco; relembre outras lendas
- Hoje é aniversário do Fluminense: 119 anos! Minha passagem pelo clube, de 2002 a 2004, é um motivo de muito orgulho. Sou muito grato ao Fluzão pela oportunidade de ter vivido momentos tão inesquecíveis, como o único gol de bicicleta da minha carreira. Muito obrigado a todos que vibraram com minha passagem pelo time! Vida longa e muitas vitórias para o clube. Parabéns, tricolores - escreveu o baixinho.
Veja a tabela do Brasileirão
​Com a camisa tricolor, Romário fez 48 gols em 77 jogos, incluindo o único de bicicleta de sua carreira na vitória por 5 a 2 sobre o Guarani, no Maracanã, quando balançou a rede três vezes. Foi pelo Flu que ele marcou pela 900ª vez.

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