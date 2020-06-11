Romarinho encaminha rescisão na Arábia; volta ao Timão é improvável

Crédito: Divulgação/Al-Ittihad

A torcida do Corinthians acordou em polvorosa na manhã desta quinta-feira, uma vez que sites da Arábia Saudita indicavam que Romarinho, ídolo corintiano, havia rescindido seu contrato com o Al Ittihad-SAU. De fato, o atacante encaminhou a saída do clube, porém é improvável que seu destino seja voltar a defender as cores alvinegras, pelo menos neste momento.

Segundo apurou o LANCE!, o jogador não tem recebido salários e o clube não cumpriu os prazos determinados para quitar as pendências, sendo assim, é questão de tempo para que a rescisão seja oficializada, por isso a situação de Romarinho, por ora, é de rompimento encaminhado para deixar o Al Ittihad.

O atacante, que teve participação importante no título da Libertadores-2012 e fazia a alegria dos corintianos sempre que jogava contra o Palmeiras, é um ídolo do Timão e sempre que alguma notícia indica a saída do jogador do Oriente Médio, os torcedores automaticamente sonham com a possibilidade.E MAIS:Diretor do Corinthians dispara contra Paulo André: 'É um lixo'Corinthians se prepara para voltar aos treinos na próxima segundaAndrés se pronuncia sobre site: 'Não quero que os outros lucrem sem o Corinthians ganhar também'Fagner aprova retorno de Jô e prega cautela na volta do futebolVÍDEO: Fagner nega incômodo com volta aos treinos no Flamengo: 'Cada um tem que olhar para o seu nariz'Diretor do Timão admite interesse em Alex Teixeira, que dá sua versãoAcontece que de ambas as partes isso deve ficar apenas no desejo, já que esse possível retorno é tratado como improvável, para não dizer impossível. A expectativa de negócio entre Romarinho e Corinthians, neste momento, é zero. Apesar de nenhuma das partes descartar a volta daqui algumas temporadas.

Isso porque Romarinho, aos 29 anos, tem um mercado grande no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita, onde está há duas temporada defendendo o Al Ittihad. Alguns clubes do país já demonstraram interesse no jogador e não está descartada a possibilidade de renegociar um novo contrato com o próprio Al Ittihad, pelo qual já tem 68 jogos e marcou 32 gols.