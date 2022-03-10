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Roman Abramovich sofre sanções na Inglaterra. Veja o impacto que medida vai causar no Chelsea

Governo do Reino Unido anunciou sanções a sete oligarcas russos; o Chelsea não vai poder contratar, vender ou renovar contrato de jogadores
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2022 às 08:40

Publicado em 10 de Março de 2022 às 08:40

O governo britânico anunciou nesta quinta-feira sanções a sete oligarcas russos, entre eles, Roman Abramovich, dono do Chelsea, que tem conexão com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Com isso, o clube inglês também foi impactado e vai sofrer uma série de punições.
> Venda do Chelsea é barrada após sanção contra Abramovich: saiba clubes com donos ou patrocinadores russos> Chelsea teme venda de jogadores chaves e dificuldade em renovações
O Chelsea não poderá contratar ou vender jogadores, renovar contratos, não haverá vendas de ingressos - somente quem já adquiriu fica possibilitado de assistir aos jogos. Além disso, o clube foi impedido de ser vendido.
Roman Abramovich buscava a venda do Chelsea desde o início do mês após sofrer bastante pressão do parlamento britânico para seu afastamento do clube. O bilionário já havia entregado o comando dos Blues à fundação de caridade do Chelsea no início da invasão russa à Ucrânia. Segundo o russo, o lucro da venda seria destinado às vítimas da guerra.
No entanto, o governo britânico disse que o Chelsea pode seguir atuando nas competições. Os Blues ainda disputam nesta temporada a Premier League, Copa da Inglaterra e a Champions League.
> Abramovich tenta vender o Chelsea, e bilionário suíço avalia compra do clube inglês
- As sanções de hoje são o último passo no apoio inabalável do Reino Unido ao povo ucraniano. Seremos implacáveis na perseguição daqueles que permitem a morte de civis, a destruição de hospitais e a ocupação ilegal de aliados soberanos - disse Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido.
Crédito: RomanAbramovich,donodoChelsea(Foto:IANKINGTON/AFP

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