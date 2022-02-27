Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Roman Abramovich segue sendo dono do Chelsea, diz imprensa inglesa

Empresário russo afirmou que iria deixar o comando do clube inglês no último sábado, mas não tem interesse em vender os Blues e nada deve mudar no departamento de futebol...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 11:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 11:35
Roman Abramovich segue sendo dono do Chelsea, segundo o "Daily Mail". Embora o empresário russo tenha afirmado no último sábado que deixaria o comando do clube inglês, o ato é visto como uma ação simbólica, mas não técnica.No último sábado, Abramovich publicou um comunicado em que abre mão do comando do Chelsea e transfere todas as responsabilidades para a fundação de caridade do clube. No entanto, o objetivo do afastamento é para que os Blues não seja alvo de abuso por qualquer ligação que o empresário tenha com Vladimir Putin, presidente da Rússia.
> Veja a tabela da Premier League
Na prática, nada muda na equipe dirigida por Thomas Tuchel. Bruce Buck, presidente dos Blues, também é o responsável pela fundação de caridade do Chelsea, além de outros membros que já trabalham na franquia londrina. Além disso, Marina Granovskaia e Peter Cech seguem à frente no comando do futebol.
Desde que chegou ao Chelsea, em 2004, Roman Abramovich provocou uma revolução no clube. Em seu período, os londrinos conquistaram cinco títulos de Premier League, duas taças da Champions League, um Mundial de Clubes, cinco Copas da Inglaterra e três Copas da Liga Inglesa.
Crédito: RomanAbramovichseguenocomandodoChelsea(Foto:IanKINGTON/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chelsea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados