Roman Abramovich segue sendo dono do Chelsea, diz imprensa inglesa

Roman Abramovich segue sendo dono do Chelsea, segundo o "Daily Mail". Embora o empresário russo tenha afirmado no último sábado que deixaria o comando do clube inglês, o ato é visto como uma ação simbólica, mas não técnica.No último sábado, Abramovich publicou um comunicado em que abre mão do comando do Chelsea e transfere todas as responsabilidades para a fundação de caridade do clube. No entanto, o objetivo do afastamento é para que os Blues não seja alvo de abuso por qualquer ligação que o empresário tenha com Vladimir Putin, presidente da Rússia.